Win11PrivacyFix для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2022.1.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4,64 Мб
Win11PrivacyFix скриншот № 1
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Win11PrivacyFix скриншот № 3

Win11PrivacyFix - утилита для отключения функций слежения в Windows 11, которая предоставляет пользователю полный контроль над системой и ее безопасностью. Программа блокирует отправку личных данных на сервера Microsoft, отключая соответствующие службы, а также позволяет оптимизировать Проводник и различные службы, работающие в фоновом режиме (например можно отключить постоянную активацию микрофона или передачу нажатых клавиш).

Основные возможности Win11PrivacyFix:

  • Оптимизация проводника и фоновых служб.
  • Безопасность и контроль системы.
  • Простой в использовании удобный интерфейс.
  • Удаление встроенных приложений в Windows 11.
  • Возможность включить удаление обязательных обновлений программ.
  • Отключение режима гибернации.
  • Возможность скрыть окно поиска на панели задач.
  • Возможность полностью выключить поиск Bing в браузере Edge.
  • и многое другое.
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Отзывы о программе Win11PrivacyFix

Admin

Отзывов о программе Win11PrivacyFix 2022.1.05 пока нет, можете добавить...

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