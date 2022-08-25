Win11PrivacyFix для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €10.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2022.1.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,64 Мб
Win11PrivacyFix - утилита для отключения функций слежения в Windows 11, которая предоставляет пользователю полный контроль над системой и ее безопасностью. Программа блокирует отправку личных данных на сервера Microsoft, отключая соответствующие службы, а также позволяет оптимизировать Проводник и различные службы, работающие в фоновом режиме (например можно отключить постоянную активацию микрофона или передачу нажатых клавиш).
Основные возможности Win11PrivacyFix:
- Оптимизация проводника и фоновых служб.
- Безопасность и контроль системы.
- Простой в использовании удобный интерфейс.
- Удаление встроенных приложений в Windows 11.
- Возможность включить удаление обязательных обновлений программ.
- Отключение режима гибернации.
- Возможность скрыть окно поиска на панели задач.
- Возможность полностью выключить поиск Bing в браузере Edge.
- и многое другое.
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Отзывы о программе Win11PrivacyFix
Admin
Отзывов о программе Win11PrivacyFix 2022.1.05 пока нет, можете добавить...