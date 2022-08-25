Win11PrivacyFix - утилита для отключения функций слежения в Windows 11, которая предоставляет пользователю полный контроль над системой и ее безопасностью. Программа блокирует отправку личных данных на сервера Microsoft, отключая соответствующие службы, а также позволяет оптимизировать Проводник и различные службы, работающие в фоновом режиме (например можно отключить постоянную активацию микрофона или передачу нажатых клавиш).

Основные возможности Win11PrivacyFix: