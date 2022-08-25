WorkingHours для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,68 Мб
WorkingHours скриншот № 1
WorkingHours скриншот № 2
WorkingHours скриншот № 3
WorkingHours скриншот № 4

WorkingHours - простое и быстрое приложение для учета рабочего времени, которое позволяет его систематизировать, анализировать и экспортировать. Станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет отслеживать свое рабочее время, например для фрилансеров, почасовых работников и пр.

Возможности WorkingHours:

  • Кросс-платформенное приложение учета рабочего времени. Облачная синхронизация.
  • Используйте собственное облачное хранилище для синхронизации (OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, WebDAV).
  • Возможность запускать/приостанавливать/останавливать свое рабочее время с помощью виджета и уведомления.
  • Редактирование рабочих единиц.
  • Назначение задач или тегов рабочим единицам.
  • Экспорт данных в виде листа Excel, файла CSV и счета-фактуры в формате PDF.
  • Автозапуск/остановка при приходе/уходе с рабочего места с помощью геозоны GPS.
  • Специальные теги позволяют корректировать отработанное время и заработок.
  • Фильтрация рабочих единиц по тегу и задаче.
  • Анализ рабочего времени и доходов с помощью графиков.
  • Управление таймером с помощью меток NFC.
  • Интеграция с календарем.
  • Pomodoro - таймер.
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

скачать SectographSectograph 5.23.3

Красивый и удобный планировщик времени для Android-смартфонов и планшетов, который...

скачать Календарь клеваКалендарь клева 7.1.17

Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого...

скачать EssentialPIMEssentialPIM 5.8.7

Мобильная версия менеджера персональной информации EssentialPIM для Android-смартфонов и...

скачать Shifter calendarShifter calendar 2.0.4.8

Простой и удобный в использовании календарь рабочих смен. Присутствует возможность...

скачать Планировщик путешествийПланировщик путешествий 4.1.229

Планировщик путешествий – значительно облегчает путешественникам жизнь во время...

скачать Meal ReminderMeal Reminder 1.8.8

Бесплатное и простое приложение для мобильных Android-устройств, которое поможет вам...

Отзывы о программе WorkingHours

Admin

Отзывов о программе WorkingHours 2.9.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв