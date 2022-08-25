WorkingHours для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Timo Partl
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,68 Мб
WorkingHours - простое и быстрое приложение для учета рабочего времени, которое позволяет его систематизировать, анализировать и экспортировать. Станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет отслеживать свое рабочее время, например для фрилансеров, почасовых работников и пр.
Возможности WorkingHours:
- Кросс-платформенное приложение учета рабочего времени. Облачная синхронизация.
- Используйте собственное облачное хранилище для синхронизации (OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, WebDAV).
- Возможность запускать/приостанавливать/останавливать свое рабочее время с помощью виджета и уведомления.
- Редактирование рабочих единиц.
- Назначение задач или тегов рабочим единицам.
- Экспорт данных в виде листа Excel, файла CSV и счета-фактуры в формате PDF.
- Автозапуск/остановка при приходе/уходе с рабочего места с помощью геозоны GPS.
- Специальные теги позволяют корректировать отработанное время и заработок.
- Фильтрация рабочих единиц по тегу и задаче.
- Анализ рабочего времени и доходов с помощью графиков.
- Управление таймером с помощью меток NFC.
- Интеграция с календарем.
- Pomodoro - таймер.
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