WorkingHours - простое и быстрое приложение для учета рабочего времени, которое позволяет его систематизировать, анализировать и экспортировать. Станет незаменимым инструментом для всех, кто хочет отслеживать свое рабочее время, например для фрилансеров, почасовых работников и пр.

Возможности WorkingHours: