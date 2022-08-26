Radioline для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.13 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Radioline
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|95,01 Мб
Radioline - мобильное приложение, которое позволяет вам находить и слушать радиостанции со всего мира, содержащий 110 000 новостей, подкастов, спортивных трансляций, музыкальных станций и пр. Присутствует возможнось искать и открывать для себя новый контент, благодаря системе рекомендаций, в зависимости от воспроизводимого трека, музыкального жанра, категории радиостанции, настроения и др.
Возможности Radioline:
- Более 45 000 станций и 65 000 подкастов из более чем 130 стран.
- Радиостанции, подкасты и управление избранным (доступно на всех ваших устройствах, если вы создадите учетную запись на Radioline).
- Более 15 000 музыкальных радиостанций, включая информацию о треках.
- Прослушивание любимых подкастов в автономном режиме.
- Наилучшее качество прослушивания радио с использованием 3G / 4G или Wi-Fi.
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