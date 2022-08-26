Reportly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|361.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,82 Мб
Reportly - безопасный и точный инструмент для анализа профиля вашего аккаунта Instagram. Reportly предоставляет подробные данные, необходимые для продвижения вашего аккаунта в социальных сетях, как например возможность отслеживать ваших главных подписчиков, тайных подписчиков, тех, кто отписался от вас, заблокировал вас, взаимных подписчиков, поклонников – удалённые лайки, комментарии, теги и удалённые аккаунты.
Особенности Reportly:
- Подробный анализ подписчиков (кто от вас отписался, заблокировал, новые подписчики, посетители вашего профиля и пр.).
- Коэффициент вовлеченности вашего профиля.
- Подробные графики, отображающие персонализированный анализ вашего аккаунта.
- Среднее количество лайков и комментариев к фотографиям и видео.
- Ваши самые популярные фотографии, видео и слайд шоу по лайкам и комментариям.
- Ваши наименее популярные фотографии и видео по лайкам и комментариям.
- Удалённые медиа теги.
- Удалённые комментарии и лайки.
- Инсайты вовлечения (лучшие подписчики, худшие подписчики, тайные поклонники, любимые подписчики).
- Мгновенные уведомления, когда кто-то отписывается от вас, блокирует вас или преследует ваш профиль.
- Возможность видеть изображение профиля в полноэкранном режиме.
- И многое другое...
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