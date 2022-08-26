Reportly для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,82 Мб
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Reportly - безопасный и точный инструмент для анализа профиля вашего аккаунта Instagram. Reportly предоставляет подробные данные, необходимые для продвижения вашего аккаунта в социальных сетях, как например возможность отслеживать ваших главных подписчиков, тайных подписчиков, тех, кто отписался от вас, заблокировал вас, взаимных подписчиков, поклонников – удалённые лайки, комментарии, теги и удалённые аккаунты.

Особенности Reportly:

  • Подробный анализ подписчиков (кто от вас отписался, заблокировал, новые подписчики, посетители вашего профиля и пр.).
  • Коэффициент вовлеченности вашего профиля.
  • Подробные графики, отображающие персонализированный анализ вашего аккаунта.
  • Среднее количество лайков и комментариев к фотографиям и видео.
  • Ваши самые популярные фотографии, видео и слайд шоу по лайкам и комментариям.
  • Ваши наименее популярные фотографии и видео по лайкам и комментариям.
  • Удалённые медиа теги.
  • Удалённые комментарии и лайки.
  • Инсайты вовлечения (лучшие подписчики, худшие подписчики, тайные поклонники, любимые подписчики).
  • Мгновенные уведомления, когда кто-то отписывается от вас, блокирует вас или преследует ваш профиль.
  • Возможность видеть изображение профиля в полноэкранном режиме.
  • И многое другое...
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