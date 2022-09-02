Sidekick - удобный интернет-браузер на базе Chromium, который предлагает удобную боковую панель с различными веб-приложения, мессенджерами, почтой, облачными хранилищами и другими полезными инструментами. Мессенджеры и программы для совместной работы можно закреплять в боковой панели и при необходимости открывать их для работы и чтения сообщений. Также присутствует возможность очень легко и быстро переключаться между учетными записями.

Следует отметить быструю работу браузера по сравнению с оригинальным Chromium. Sidekick умеет выгружать из памяти неиспользуемые открытые вкладки. Имеется встроенный блокировщик рекламы и трекеров, который ускоряет загрузку страниц и снижает потребление трафика.

Особенности Sidekick: