Sidekick для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|102.26.1.23369 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|PushPlayLabs Inc.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|80,54 Мб
Sidekick - удобный интернет-браузер на базе Chromium, который предлагает удобную боковую панель с различными веб-приложения, мессенджерами, почтой, облачными хранилищами и другими полезными инструментами. Мессенджеры и программы для совместной работы можно закреплять в боковой панели и при необходимости открывать их для работы и чтения сообщений. Также присутствует возможность очень легко и быстро переключаться между учетными записями.
Следует отметить быструю работу браузера по сравнению с оригинальным Chromium. Sidekick умеет выгружать из памяти неиспользуемые открытые вкладки. Имеется встроенный блокировщик рекламы и трекеров, который ускоряет загрузку страниц и снижает потребление трафика.
Особенности Sidekick:
- Боковая панель с различными веб-приложения, мессенджерами, почтой, облачными хранилищами и другими полезными инструментами.
- Возможность закрепить нужные веб-приложения в боковой панели.
- Встроенный блокировщик рекламы и трекеров.
- Приостановка работы неактивных вкладок.
- Настраиваемые уведомления от веб-приложений.
- Переключение между аккаунтами в веб-приложениях одним щелчком мыши.
- Удобный поиск.
- Настраиваемый внешний вид (тема оформления, фон, размер боковой панели и пр.).
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