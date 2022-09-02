Sidekick для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:102.26.1.23369 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:80,54 Мб
Sidekick скриншот № 1
Sidekick скриншот № 2
Sidekick скриншот № 3
Sidekick скриншот № 4

Sidekick - удобный интернет-браузер на базе Chromium, который предлагает удобную боковую панель с различными веб-приложения, мессенджерами, почтой, облачными хранилищами и другими полезными инструментами. Мессенджеры и программы для совместной работы можно закреплять в боковой панели и при необходимости открывать их для работы и чтения сообщений. Также присутствует возможность очень легко и быстро переключаться между учетными записями.

Следует отметить быструю работу браузера по сравнению с оригинальным Chromium. Sidekick умеет выгружать из памяти неиспользуемые открытые вкладки. Имеется встроенный блокировщик рекламы и трекеров, который ускоряет загрузку страниц и снижает потребление трафика.

Особенности Sidekick:

  • Боковая панель с различными веб-приложения, мессенджерами, почтой, облачными хранилищами и другими полезными инструментами.
  • Возможность закрепить нужные веб-приложения в боковой панели.
  • Встроенный блокировщик рекламы и трекеров.
  • Приостановка работы неактивных вкладок.
  • Настраиваемые уведомления от веб-приложений.
  • Переключение между аккаунтами в веб-приложениях одним щелчком мыши.
  • Удобный поиск.
  • Настраиваемый внешний вид (тема оформления, фон, размер боковой панели и пр.).
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

скачать Tor BrowserTor Browser 11.5.2

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...

скачать Google ChromeGoogle Chrome 105.0.5195.54

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...

скачать Opera GXOpera GX 90.0.4480.64

Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...

скачать OperaOpera 90.0.4480.54

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...

скачать Mozilla FirefoxMozilla Firefox Quantum 104.0.1

Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...

скачать Microsoft EdgeMicrosoft Edge 104.0.1293.47

Кроссплатформенный браузер с обновленным интерфейсом, большим количеством новых и...

Отзывы о программе Sidekick

Admin

Отзывов о программе Sidekick 102.26.1.23369 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв