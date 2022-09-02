Windhawk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.2 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ramen Software
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|120,32 Мб
Windhawk - набор модов для Windows, с помощью которых можно восстановить привычные параметры кастомизации операционной системы, а также добавить новые возможности настройки.
На главном экране приложения доступны несколько рекомендуемых модификаций, таких как темный режим для Блокнота, добавление опции наведения мыши над регуляторами громкости или прокрутка вкладок Chrome и Edge с помощью колесика мыши.
При переключении на список всех доступных модов, отображается ряд дополнительных настроек, в том числе функцию отключения группировки на панели задач, возможность изменения порядка миниатюр на панели задач с помощью левой кнопки мыши, добавление секунд в часы или добавление текстовых меток для программ на панели задач в Windows 11.
Существует опция для создания пользовательской версии мода в локальной системе. Пользователи, которым не нужны какие-либо параметры, связанные с разработкой, в интерфейсе Windhawk, могут отключить их в настройках.
При установке модов следует понимать, что все что вы устанавливаете в систему, может привести к нарушению работы системы или нанести ущерб конфиденциальности. На данный момент присутствует более дюжины различных модов.
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