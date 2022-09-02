Windhawk для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.2 beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:120,32 Мб
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Windhawk - набор модов для Windows, с помощью которых можно восстановить привычные параметры кастомизации операционной системы, а также добавить новые возможности настройки.

На главном экране приложения доступны несколько рекомендуемых модификаций, таких как темный режим для Блокнота, добавление опции наведения мыши над регуляторами громкости или прокрутка вкладок Chrome и Edge с помощью колесика мыши.

При переключении на список всех доступных модов, отображается ряд дополнительных настроек, в том числе функцию отключения группировки на панели задач, возможность изменения порядка миниатюр на панели задач с помощью левой кнопки мыши, добавление секунд в часы или добавление текстовых меток для программ на панели задач в Windows 11.

Существует опция для создания пользовательской версии мода в локальной системе. Пользователи, которым не нужны какие-либо параметры, связанные с разработкой, в интерфейсе Windhawk, могут отключить их в настройках.

При установке модов следует понимать, что все что вы устанавливаете в систему, может привести к нарушению работы системы или нанести ущерб конфиденциальности. На данный момент присутствует более дюжины различных модов.

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