PhotoBoost - данная утилита автоматически оптимизирует каждую вашу фотографию. Снимки улучшаются молниеносно, ведь здесь нет тысяч функций, скрытых за многочисленными меню. Этот удобный инструмент делает свою работу одним щелчком мыши и автоматически применяет все необходимые фильтры и эффекты. Технология распознавания объектов гарантирует, что только те части фотографии, которые имеют решающее значение для общего впечатления, будут сделаны более выигрышно. Например, PhotoBoost распознает лица как важную часть фотографии и ставит их важность на первое место в шкале обработки.

Всего одним щелчком мыши автоматически исправляется неправильная экспозиция, осветляются тени, перераспределяются тональные значения, корректируются цветовые оттенки, устанавливается баланс белого, улучшается насыщенность и контрастность. Если вам не нравится результат автоматического улучшения, PhotoBoost предлагает возможность ручной настройки, при которой вы можете, например, отрегулировать силу оптимизации, а также настроить цветокоррекцию по индивидуальному вкусу. С PhotoBoost такие правки, как поворот изображения, выполняются вручную в кратчайшие сроки. Инструмент может обрабатывать все известные форматы изображений, такие как JPG, BMP, GIF, TIFF и RAW. Для приложения не представляют проблемы даже фотографии размером более 40 мегапикселей, поддерживаются данные EXIF.