PhotoBoost для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €10.00
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|20.20.0819 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Abelssoft
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,93 Мб
PhotoBoost - данная утилита автоматически оптимизирует каждую вашу фотографию. Снимки улучшаются молниеносно, ведь здесь нет тысяч функций, скрытых за многочисленными меню. Этот удобный инструмент делает свою работу одним щелчком мыши и автоматически применяет все необходимые фильтры и эффекты. Технология распознавания объектов гарантирует, что только те части фотографии, которые имеют решающее значение для общего впечатления, будут сделаны более выигрышно. Например, PhotoBoost распознает лица как важную часть фотографии и ставит их важность на первое место в шкале обработки.
Всего одним щелчком мыши автоматически исправляется неправильная экспозиция, осветляются тени, перераспределяются тональные значения, корректируются цветовые оттенки, устанавливается баланс белого, улучшается насыщенность и контрастность. Если вам не нравится результат автоматического улучшения, PhotoBoost предлагает возможность ручной настройки, при которой вы можете, например, отрегулировать силу оптимизации, а также настроить цветокоррекцию по индивидуальному вкусу. С PhotoBoost такие правки, как поворот изображения, выполняются вручную в кратчайшие сроки. Инструмент может обрабатывать все известные форматы изображений, такие как JPG, BMP, GIF, TIFF и RAW. Для приложения не представляют проблемы даже фотографии размером более 40 мегапикселей, поддерживаются данные EXIF.
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