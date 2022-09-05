PhotoBoost для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение:30 дней
Версия:20.20.0819 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,93 Мб
PhotoBoost скриншот № 1
PhotoBoost скриншот № 2

PhotoBoost - данная утилита автоматически оптимизирует каждую вашу фотографию. Снимки улучшаются молниеносно, ведь здесь нет тысяч функций, скрытых за многочисленными меню. Этот удобный инструмент делает свою работу одним щелчком мыши и автоматически применяет все необходимые фильтры и эффекты. Технология распознавания объектов гарантирует, что только те части фотографии, которые имеют решающее значение для общего впечатления, будут сделаны более выигрышно. Например, PhotoBoost распознает лица как важную часть фотографии и ставит их важность на первое место в шкале обработки.

Всего одним щелчком мыши автоматически исправляется неправильная экспозиция, осветляются тени, перераспределяются тональные значения, корректируются цветовые оттенки, устанавливается баланс белого, улучшается насыщенность и контрастность. Если вам не нравится результат автоматического улучшения, PhotoBoost предлагает возможность ручной настройки, при которой вы можете, например, отрегулировать силу оптимизации, а также настроить цветокоррекцию по индивидуальному вкусу. С PhotoBoost такие правки, как поворот изображения, выполняются вручную в кратчайшие сроки. Инструмент может обрабатывать все известные форматы изображений, такие как JPG, BMP, GIF, TIFF и RAW. Для приложения не представляют проблемы даже фотографии размером более 40 мегапикселей, поддерживаются данные EXIF.

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