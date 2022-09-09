Aiseesoft Screen Recorder для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $20.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.5.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2,05 Мб
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 1
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 2
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 3
Aiseesoft Screen Recorder скриншот № 4

Aiseesoft Screen Recorder - мощное программное обеспечение для записи экрана, которое позволяет с легкостью записывать игры, вебинары, лекции, презентации, видеозвонки, конференции, видео с веб-камеры и т.д. Имеется полноэкранный или настраиваемый размер экрана.

Во время захвата экрана вы можете выделить движение курсора, чтобы его было легче отслеживать. Кроме того, технология кодирования HD-видео в режиме реального времени "Blue-light" может гарантировать вам отличное качество изображения и звука. Функция захвата окна блокировки позволяет вам сохранять активность записи в определенном окне, чтобы запись на экране не мешала другим операциям. Захваченное видео будет сохранено в форматах MP4, WMV, MOV, AVI, GIF, TS и т.д.

Aiseesoft Screen Recorder также может записывать звук с вашего компьютера. Эта функция позволяет записывать любой звук в форматах MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC, OGG и OPUS для удобного воспроизведения. Перед записью можно сделать тестовую аудиозапись для записи с динамика и микрофона для лучшего восприятия.

Возможности Aiseesoft Screen Recorder:

  • Захват видео с дальнейшим сохранением в форматах MP4, WMV, MOV, AVI, GIF, TS и пр.
  • Выбор области захвата.
  • Позволяет записывать любой звук в форматах MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC, OGG и OPUS.
  • Запись игрового процесса без потери качества.
  • Запись экрана телефона iPhone и Android на компьютер.
  • Создание снимков экрана в формате PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF и т.д.
  • Множество необходимых функций редактирования.
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