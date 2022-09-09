Aiseesoft Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $20.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.5.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2,05 Мб
Aiseesoft Screen Recorder - мощное программное обеспечение для записи экрана, которое позволяет с легкостью записывать игры, вебинары, лекции, презентации, видеозвонки, конференции, видео с веб-камеры и т.д. Имеется полноэкранный или настраиваемый размер экрана.
Во время захвата экрана вы можете выделить движение курсора, чтобы его было легче отслеживать. Кроме того, технология кодирования HD-видео в режиме реального времени "Blue-light" может гарантировать вам отличное качество изображения и звука. Функция захвата окна блокировки позволяет вам сохранять активность записи в определенном окне, чтобы запись на экране не мешала другим операциям. Захваченное видео будет сохранено в форматах MP4, WMV, MOV, AVI, GIF, TS и т.д.
Aiseesoft Screen Recorder также может записывать звук с вашего компьютера. Эта функция позволяет записывать любой звук в форматах MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC, OGG и OPUS для удобного воспроизведения. Перед записью можно сделать тестовую аудиозапись для записи с динамика и микрофона для лучшего восприятия.
Возможности Aiseesoft Screen Recorder:
- Захват видео с дальнейшим сохранением в форматах MP4, WMV, MOV, AVI, GIF, TS и пр.
- Выбор области захвата.
- Позволяет записывать любой звук в форматах MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC, OGG и OPUS.
- Запись игрового процесса без потери качества.
- Запись экрана телефона iPhone и Android на компьютер.
- Создание снимков экрана в формате PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF и т.д.
- Множество необходимых функций редактирования.
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