Leetags - генератор хэштегов для Instagram, благодаря которому можно легко собирать подписки в Instagram, сохранять любимые хэштеги, искать несколько хэштегов одновременно, просматривать количество постов для каждого хэштега, создавать категории и подкатегории хэштегов и находить наиболее часто используемые свадебные хэштеги. Приложение повышает релевантность ваших сообщений в Instagram, Tik Tok, Facebook и Twitter, а также является генератором свадебных хэштегов.

Чтобы найти трендовые хэштеги, просто введите один или несколько терминов, относящихся к вашему сообщению, в поле поиска без пунктуации и разделенных простыми пробелами. Приложение также имеет различные категории для дальнейшего поиска. В этом случае вы должны получить доступ к списку категорий через нижнее меню приложения, а затем найти категорию и подкатегорию, наиболее соответствующие вашему сообщению. После каждого хэштега в ответе указывается количество постов, в которых он был использован, и его актуальность, что облегчает выбор.

Leetags имеет оптимизированный поиск в режиме реального времени, который дает вам наиболее часто используемые хэштеги в мире. Это позволяет связать ваши публикации с наиболее просматриваемыми и понравившимися в глобальном контексте. Также используя Leetags, вы можете улучшать подписи в Instagram с помощью хештегов, которые находятся в тренде, увеличивая количество просмотров и лайков, а также получая больше подписчиков.