Leetags для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Claudius Ibn
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,79 Мб
Leetags - генератор хэштегов для Instagram, благодаря которому можно легко собирать подписки в Instagram, сохранять любимые хэштеги, искать несколько хэштегов одновременно, просматривать количество постов для каждого хэштега, создавать категории и подкатегории хэштегов и находить наиболее часто используемые свадебные хэштеги. Приложение повышает релевантность ваших сообщений в Instagram, Tik Tok, Facebook и Twitter, а также является генератором свадебных хэштегов.
Чтобы найти трендовые хэштеги, просто введите один или несколько терминов, относящихся к вашему сообщению, в поле поиска без пунктуации и разделенных простыми пробелами. Приложение также имеет различные категории для дальнейшего поиска. В этом случае вы должны получить доступ к списку категорий через нижнее меню приложения, а затем найти категорию и подкатегорию, наиболее соответствующие вашему сообщению. После каждого хэштега в ответе указывается количество постов, в которых он был использован, и его актуальность, что облегчает выбор.
Leetags имеет оптимизированный поиск в режиме реального времени, который дает вам наиболее часто используемые хэштеги в мире. Это позволяет связать ваши публикации с наиболее просматриваемыми и понравившимися в глобальном контексте. Также используя Leetags, вы можете улучшать подписи в Instagram с помощью хештегов, которые находятся в тренде, увеличивая количество просмотров и лайков, а также получая больше подписчиков.
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Admin
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