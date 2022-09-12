Blu-ray Player - мощный проигрыватель, который может воспроизводить диски Blu-ray, папки Blu-ray, диски DVD / папки / файлы ISO, а также любые видеофайлы HD / SD. Присутствует возможность устанавливать звуковую дорожку / канал, видео дорожку, дорожку субтитров и другие параметры, чтобы полностью насладиться просмотром DVD. Вы также можете делать скриншоты во время воспроизведения DVD-фильма.

Особенности Blu-ray Player: