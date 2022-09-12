Blu-ray Player для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $24.96
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:6.7.28 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,87 Мб
Blu-ray Player скриншот № 1
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Blu-ray Player скриншот № 4

Blu-ray Player - мощный проигрыватель, который может воспроизводить диски Blu-ray, папки Blu-ray, диски DVD / папки / файлы ISO, а также любые видеофайлы HD / SD. Присутствует возможность устанавливать звуковую дорожку / канал, видео дорожку, дорожку субтитров и другие параметры, чтобы полностью насладиться просмотром DVD. Вы также можете делать скриншоты во время воспроизведения DVD-фильма.

Особенности Blu-ray Player:

  • Поддержка MP4, H.264 / MP4 AVC, H.265 / HEVC, MPG, M4V, TS, MTS, M2TS, MXF, RM, RMVB, WMV, ASF, MKV, AVI, 3GP, F4V, FLV и VOB форматов.
  • Качество изображения HD.
  • Создание и воспроизведение списка воспроизведения мультимедиа / DVD / Blu-ray.
  • Воспроизведение HD-видео Blu-ray 1080p / 720p без потерь.
  • Воспроизведение аудиофайлов, включая MP3, FLAC, WMA, AAC, OGG и т.д.
  • Возможность создания скриншотов при воспроизведении фильма.
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