Blu-ray Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.96
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.7.28 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,87 Мб
Blu-ray Player - мощный проигрыватель, который может воспроизводить диски Blu-ray, папки Blu-ray, диски DVD / папки / файлы ISO, а также любые видеофайлы HD / SD. Присутствует возможность устанавливать звуковую дорожку / канал, видео дорожку, дорожку субтитров и другие параметры, чтобы полностью насладиться просмотром DVD. Вы также можете делать скриншоты во время воспроизведения DVD-фильма.
Особенности Blu-ray Player:
- Поддержка MP4, H.264 / MP4 AVC, H.265 / HEVC, MPG, M4V, TS, MTS, M2TS, MXF, RM, RMVB, WMV, ASF, MKV, AVI, 3GP, F4V, FLV и VOB форматов.
- Качество изображения HD.
- Создание и воспроизведение списка воспроизведения мультимедиа / DVD / Blu-ray.
- Воспроизведение HD-видео Blu-ray 1080p / 720p без потерь.
- Воспроизведение аудиофайлов, включая MP3, FLAC, WMA, AAC, OGG и т.д.
- Возможность создания скриншотов при воспроизведении фильма.
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
KMPlayer 4.2.2.68 / 2022.8.25.13
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.17.4
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...
Media Player Classic Home Cinema 1.7.13
Media Player Classic HomeCinema - отличный проигрыватель, используя который, у пользователя отпадает...
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...
Media Player Classic-Black Edition 1.6.4
Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента...
Отзывы о программе Blu-ray Player
Admin
Отзывов о программе Blu-ray Player 6.7.28 пока нет, можете добавить...