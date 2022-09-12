Тригонометрический круг для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Anton Stukov
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,28 Мб
Тригонометрический круг - полезное приложение для учеников и студентов, которое предназначно для вычисления синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса, косеканса угла в градусах или радианах. Присутствует подробное описание функций, а также имеется таблица значений функций.
Для определения угла и значения функций необходимо перемещать управляющую точку, а для точного задания угла - коснуться центра круга. При желании можно настроить внешний вид с помощью доступных опций.
Тригонометрические формулы и тождества:
- приведения (симметрия, сдвиг, периодичность,
- основные тождества,
- сумма и разность углов,
- двойной угол,
- тройной угол,
- половинный угол,
- сумма и разность функций,
- умножение функций,
- формулы понижения степени,
- производные и интегралы.
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