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Тригонометрический круг для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,28 Мб
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Тригонометрический круг скриншот № 4

Тригонометрический круг - полезное приложение для учеников и студентов, которое предназначно для вычисления синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса, косеканса угла в градусах или радианах. Присутствует подробное описание функций, а также имеется таблица значений функций.

Для определения угла и значения функций необходимо перемещать управляющую точку, а для точного задания угла - коснуться центра круга. При желании можно настроить внешний вид с помощью доступных опций.

Тригонометрические формулы и тождества:

  • приведения (симметрия, сдвиг, периодичность,
  • основные тождества,
  • сумма и разность углов,
  • двойной угол,
  • тройной угол,
  • половинный угол,
  • сумма и разность функций,
  • умножение функций,
  • формулы понижения степени,
  • производные и интегралы.
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