Тригонометрический круг - полезное приложение для учеников и студентов, которое предназначно для вычисления синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса, косеканса угла в градусах или радианах. Присутствует подробное описание функций, а также имеется таблица значений функций.

Для определения угла и значения функций необходимо перемещать управляющую точку, а для точного задания угла - коснуться центра круга. При желании можно настроить внешний вид с помощью доступных опций.

Тригонометрические формулы и тождества: