Video Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|41,11 Мб
Video Editor - бесплатное программное обеспечение для редактирования видео, позволяющее поворачивать, обрезать, ставить водяные знаки и конвертировать видео- и аудиофайлы на ПК. Программа позволяет редактировать MP4, MOV, MKV, AVI, MTS, M2TS, MP3, AAC, WAV и т.д., добавлять водяные знаки и эффекты и многое другое.
Особенности Video Editor:
- Возможность повернуть или перевернуть видео, как вам нравится.
- Позволяет обрезать видео с четырьмя дополнительными режимами: Pan & Scan, Letterbox, Medium и Full.
- Позволяет вырезать и присоединить видео и аудио файл.
- Поддержка более 300 видео и аудио форматов для редактирования, таких как MP4, M2TS, MTS, MOV, MKV, WMV, FLV, AVI, M4V, FLAC, OGG, M4A, M4R, AIFF, WAV, WMA и т.д., в том числе 1080p HD / 4K.
- Возможность отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность, оттенок и громкость звука.
- Возможность создать свой собственный водяной знак для своего видео.
- Предварительный просмотр.
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