Video Editor для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:41,11 Мб
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Video Editor - бесплатное программное обеспечение для редактирования видео, позволяющее поворачивать, обрезать, ставить водяные знаки и конвертировать видео- и аудиофайлы на ПК. Программа позволяет редактировать MP4, MOV, MKV, AVI, MTS, M2TS, MP3, AAC, WAV и т.д., добавлять водяные знаки и эффекты и многое другое.

Особенности Video Editor:

  • Возможность повернуть или перевернуть видео, как вам нравится.
  • Позволяет обрезать видео с четырьмя дополнительными режимами: Pan & Scan, Letterbox, Medium и Full.
  • Позволяет вырезать и присоединить видео и аудио файл.
  • Поддержка более 300 видео и аудио форматов для редактирования, таких как MP4, M2TS, MTS, MOV, MKV, WMV, FLV, AVI, M4V, FLAC, OGG, M4A, M4R, AIFF, WAV, WMA и т.д., в том числе 1080p HD / 4K.
  • Возможность отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность, оттенок и громкость звука.
  • Возможность создать свой собственный водяной знак для своего видео.
  • Предварительный просмотр.
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