Video Editor - бесплатное программное обеспечение для редактирования видео, позволяющее поворачивать, обрезать, ставить водяные знаки и конвертировать видео- и аудиофайлы на ПК. Программа позволяет редактировать MP4, MOV, MKV, AVI, MTS, M2TS, MP3, AAC, WAV и т.д., добавлять водяные знаки и эффекты и многое другое.

Особенности Video Editor: