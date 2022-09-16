Cute CUT для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,75 Мб
Cute CUT скриншот № 1
Cute CUT скриншот № 2
Cute CUT скриншот № 3

Cute CUT - мобильный видеоредактор, который помимо обычных функций, которые доступны в любом видеоредакторе, предлагает возможность создания HD (16:9) и SD (4:3) видео, портретный режим видео, более 30 инструментов для рисования, редактируемые эффекты градиента и многое другое.

Ключевые особенности Cute CUT:

  • Дружественный пользовательский интерфейс.
  • Интерфейс программы в стили книжной полки.
  • Поддержка как портретного, так и ландшафтного режима .
  • Шесть различных типов элементов для фильма (видео(из галереи или камеры), фото(из галереи или камеры), собственное изображение, текст, музыка, голосовая запись).
  • Создание HD (16:9) и SD (4:3) видео. Также поддерживается портретный режим видео.
  • Создание PiP фильмов.
  • Возможность рисовать прямо на видео.
  • Более 30 инструментов для рисования.
  • Три продвинутые кисти помогут добиться профессиональных эффектов (текстура, линейный градиент, радиальный градиент)
  • Редактируемый эффект градиента.
  • Редактируемая прозрачность.
  • Более 20 различных видов прозрачности.
  • Прозрачность, Окантовка, Угол, Тень, Преобразование и Громкость.
  • Экспорт в Галерею.
  • Публикация на YouTube/Facebook.
  • Отправка по почте.
  • Полный пошаговый видео инструктаж.
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