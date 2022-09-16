Cute CUT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MobiVio Solutions
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,75 Мб
Cute CUT - мобильный видеоредактор, который помимо обычных функций, которые доступны в любом видеоредакторе, предлагает возможность создания HD (16:9) и SD (4:3) видео, портретный режим видео, более 30 инструментов для рисования, редактируемые эффекты градиента и многое другое.
Ключевые особенности Cute CUT:
- Дружественный пользовательский интерфейс.
- Интерфейс программы в стили книжной полки.
- Поддержка как портретного, так и ландшафтного режима .
- Шесть различных типов элементов для фильма (видео(из галереи или камеры), фото(из галереи или камеры), собственное изображение, текст, музыка, голосовая запись).
- Создание HD (16:9) и SD (4:3) видео. Также поддерживается портретный режим видео.
- Создание PiP фильмов.
- Возможность рисовать прямо на видео.
- Более 30 инструментов для рисования.
- Три продвинутые кисти помогут добиться профессиональных эффектов (текстура, линейный градиент, радиальный градиент)
- Редактируемый эффект градиента.
- Редактируемая прозрачность.
- Более 20 различных видов прозрачности.
- Прозрачность, Окантовка, Угол, Тень, Преобразование и Громкость.
- Экспорт в Галерею.
- Публикация на YouTube/Facebook.
- Отправка по почте.
- Полный пошаговый видео инструктаж.
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