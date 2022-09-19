Free PDF Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Aiseesoft Studio
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,17 Мб
Free PDF Viewer - программа для чтения PDF, которая помогает вам легко открывать и читать файлы PDF на ПК без потери качества.
Приложение позволяет открывать и читать файлы PDF в режиме просмотра одной страницы или нескольких страниц. Доступны различные функции редактирования. Присутствует возможность печатать, копировать и отправлять по почте любые файлы PDF.
Особенности Free PDF Viewer:
- Несколько режимов просмотра для просмотра файлов PDF.
- Поддержка многоязычных файлов PDF.
- Позволяет открывать и читать файлы PDF в режиме просмотра одной страницы или нескольких страниц.
- Возможность открывать и просматривать любые файлы PDF без предварительной установки Adobe Reader.
- Возможность печатать, копировать и отправлять по почте любые файлы PDF.
- Доступны различные функции редактирования.
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