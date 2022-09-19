Free PDF Viewer - программа для чтения PDF, которая помогает вам легко открывать и читать файлы PDF на ПК без потери качества.

Приложение позволяет открывать и читать файлы PDF в режиме просмотра одной страницы или нескольких страниц. Доступны различные функции редактирования. Присутствует возможность печатать, копировать и отправлять по почте любые файлы PDF.

Особенности Free PDF Viewer: