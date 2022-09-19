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Free PDF Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,17 Мб
Free PDF Viewer скриншот № 1
Free PDF Viewer скриншот № 2

Free PDF Viewer - программа для чтения PDF, которая помогает вам легко открывать и читать файлы PDF на ПК без потери качества.

Приложение позволяет открывать и читать файлы PDF в режиме просмотра одной страницы или нескольких страниц. Доступны различные функции редактирования. Присутствует возможность печатать, копировать и отправлять по почте любые файлы PDF.

Особенности Free PDF Viewer:

  • Несколько режимов просмотра для просмотра файлов PDF.
  • Поддержка многоязычных файлов PDF.
  • Позволяет открывать и читать файлы PDF в режиме просмотра одной страницы или нескольких страниц.
  • Возможность открывать и просматривать любые файлы PDF без предварительной установки Adobe Reader.
  • Возможность печатать, копировать и отправлять по почте любые файлы PDF.
  • Доступны различные функции редактирования.
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