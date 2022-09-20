XtraTools для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:21 день
Версия:22.8.1 Home Edition | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,35 Мб
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XtraTools - это универсальный инструмент оптимизации системы Windows, который позаботится о каждом аспекте работы вашего компьютера - от оптимизации реестра и удаления ненужных программ до настройки сетевых соединений и увеличения скорости работы оперативной памяти. Это компактный инструмент с интуитивно понятным интерфейсом, который дает вам полный контроль над процессом запуска, мониторингом памяти и огромным количеством системных настроек, контролирующих работу вашего компьютера. Текущая версия программы предлагает следующие инструменты: Scan Folders, Scan Files, Scan Registry, Startup Manager, System Tweaker, Objects Eraser, File Encryptor. Некоторые функции являются совершенно уникальными - например, инструмент Xtra Start и мониторинг по требованию.

Даже если вы не устанавливаете десятки программ каждый день, даже свежеустановленная ОС неизбежно засоряется ненужными файлами, записями в реестре, резидентными программами и другими вещами, которые не нужны вам и вашей операционной системе. Вы также можете не знать, что ваша ОС Windows имеет множество параметров, которые можно настроить, чтобы повысить производительность и сделать работу системы более плавной. Поэтому, если вы заботитесь о скорости работы вашего компьютера и хотите отложить переустановку ОС на как можно более отдаленное будущее, вам лучше найти инструмент, который будет делать все это и всегда поддерживать вашу систему в хорошем состоянии. Если вы все еще не нашли такой инструмент, обратитесь к XtraTools - он может сделать все это и даже больше.

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