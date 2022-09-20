XtraTools для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|22.8.1 Home Edition | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools Software Engineering
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,35 Мб
XtraTools - это универсальный инструмент оптимизации системы Windows, который позаботится о каждом аспекте работы вашего компьютера - от оптимизации реестра и удаления ненужных программ до настройки сетевых соединений и увеличения скорости работы оперативной памяти. Это компактный инструмент с интуитивно понятным интерфейсом, который дает вам полный контроль над процессом запуска, мониторингом памяти и огромным количеством системных настроек, контролирующих работу вашего компьютера. Текущая версия программы предлагает следующие инструменты: Scan Folders, Scan Files, Scan Registry, Startup Manager, System Tweaker, Objects Eraser, File Encryptor. Некоторые функции являются совершенно уникальными - например, инструмент Xtra Start и мониторинг по требованию.
Даже если вы не устанавливаете десятки программ каждый день, даже свежеустановленная ОС неизбежно засоряется ненужными файлами, записями в реестре, резидентными программами и другими вещами, которые не нужны вам и вашей операционной системе. Вы также можете не знать, что ваша ОС Windows имеет множество параметров, которые можно настроить, чтобы повысить производительность и сделать работу системы более плавной. Поэтому, если вы заботитесь о скорости работы вашего компьютера и хотите отложить переустановку ОС на как можно более отдаленное будущее, вам лучше найти инструмент, который будет делать все это и всегда поддерживать вашу систему в хорошем состоянии. Если вы все еще не нашли такой инструмент, обратитесь к XtraTools - он может сделать все это и даже больше.
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Простой в использовании твикер для Windows, с помощью которого можно быстро и легко...
Крошечная бесплатная и портативная утилита, которая предназначена для отключения...
Отзывы о программе XtraTools
Admin
Отзывов о программе XtraTools 22.8.1 Home Edition пока нет, можете добавить...