Splice для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.19.135.79548 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bending Spoons
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|107,84 Мб
Splice - простой, но в то же время мощный инструмент, который позволяет легко и быстро создавать персонализированные и профессиональные видеоролики непосредственно на вашем мобильном устройстве.
Позволяет обрезать видео, добавить музыку, настроить скорость воспроизведения и создать невероятные по красоте ролики и слайд-шоу, которые украсят ваши соцсети.
Особенности Splice:
- Набор инструментов для создания видеороликов и фильмов на мобильных устройствах.
- Обрезка, монтаж и объединение фотографий и видео всего за несколько секунд.
- Настройка скорости воспроизведения для ускорения или замедления видео.
- Возможность выбрать музыку из личной библиотеки.
- Добавление названий и текстовых вставок.
- Загрузка фото и видео и установка желаемой длины будущего ролика.
- Возможность упорядочить снимки и видео, выстроив их в верной последовательности.
- Профессиональная обрезка и монтаж.
- Профессиональное объединение и склейка.
- Установите идеальное соотношение сторон для публикации в ваших любимых социальных сетях, таких как Instagram, TikTok и YouTube.
- Изменение скорости воспроизведения, замедляя или ускоряя видеоряд.
- Наличие эффектов timelapse и hyperlapse.
- Добавление подходящей фоновой музыки к вашим видео и слайд-шоу.
- Получение доступа к огромной музыкальной библиотеке.
- Добавление подписей к фото и видео.
- Выбор лучшего цвета, размера и типа шрифта.
- Экспорт видео в высоком качестве.
- Выбор правильных параметров видео для различных социальных сетей.
- Публикация на YouTube, в Instagram, Tik Tok, Facebook и пр.
- Сохранение готовых видео на своем устройстве.
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