Splice для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.19.135.79548 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:107,84 Мб
Splice скриншот № 2
Splice скриншот № 3
Splice скриншот № 4

Splice - простой, но в то же время мощный инструмент, который позволяет легко и быстро создавать персонализированные и профессиональные видеоролики непосредственно на вашем мобильном устройстве.
Позволяет обрезать видео, добавить музыку, настроить скорость воспроизведения и создать невероятные по красоте ролики и слайд-шоу, которые украсят ваши соцсети.

Особенности Splice:

  • Набор инструментов для создания видеороликов и фильмов на мобильных устройствах.
  • Обрезка, монтаж и объединение фотографий и видео всего за несколько секунд.
  • Настройка скорости воспроизведения для ускорения или замедления видео.
  • Возможность выбрать музыку из личной библиотеки.
  • Добавление названий и текстовых вставок.
  • Загрузка фото и видео и установка желаемой длины будущего ролика.
  • Возможность упорядочить снимки и видео, выстроив их в верной последовательности.
  • Профессиональная обрезка и монтаж.
  • Профессиональное объединение и склейка.
  • Установите идеальное соотношение сторон для публикации в ваших любимых социальных сетях, таких как Instagram, TikTok и YouTube.
  • Изменение скорости воспроизведения, замедляя или ускоряя видеоряд.
  • Наличие эффектов timelapse и hyperlapse.
  • Добавление подходящей фоновой музыки к вашим видео и слайд-шоу.
  • Получение доступа к огромной музыкальной библиотеке.
  • Добавление подписей к фото и видео.
  • Выбор лучшего цвета, размера и типа шрифта.
  • Экспорт видео в высоком качестве.
  • Выбор правильных параметров видео для различных социальных сетей.
  • Публикация на YouTube, в Instagram, Tik Tok, Facebook и пр.
  • Сохранение готовых видео на своем устройстве.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CapCutCapCut 5.5.0

Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...

скачать Cute CUTCute CUT 1.8.8

Удобный в эксплуатации мобильный видеоредактор для Android, присутствует возможность...

скачать Reverse Movie FXReverse Movie FX 1.4.1.4

Reverse Movie FX – проигрывает видео в обратном направлении. С приложением можно создать...

скачать MagistoMagisto 6.17.1.20898

Magisto – с данным видео редактором создавать видеоклипы из собственных фотографий не...

скачать Adobe Premiere RushAdobe Premiere Rush 1.5.46.1086

Универсальное приложение для обработки видео на любых устройствах. Позволяет добавлять...

скачать MV MasterMV Master 2.4.2

Бесплатный и простой набор инструментов, позволяющий быстро и легко превратить ваши...

Отзывы о программе Splice

Admin

Отзывов о программе Splice 1.19.135.79548 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв