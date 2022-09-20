Splice - простой, но в то же время мощный инструмент, который позволяет легко и быстро создавать персонализированные и профессиональные видеоролики непосредственно на вашем мобильном устройстве.

Позволяет обрезать видео, добавить музыку, настроить скорость воспроизведения и создать невероятные по красоте ролики и слайд-шоу, которые украсят ваши соцсети.

Особенности Splice: