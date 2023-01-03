Bikemap - инструмент для планирования, навигации и отслеживания велосипедных поездок, которая включает в себя коллекцию из более чем 10 миллионов велосипедных маршрутов по всему миру. Позволяет превратить ваш телефон в велосипедный компьютер, планировщик маршрутов, GPS-навигатор и трекер поездок.

Особенности Bikemap: