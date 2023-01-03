Bikemap для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|17.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bikemap GmbH
|Категории:
|GPS - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 79 | Статистика
|Размер:
|90,72 Мб
Bikemap - инструмент для планирования, навигации и отслеживания велосипедных поездок, которая включает в себя коллекцию из более чем 10 миллионов велосипедных маршрутов по всему миру. Позволяет превратить ваш телефон в велосипедный компьютер, планировщик маршрутов, GPS-навигатор и трекер поездок.
Особенности Bikemap:
- Отслеживание поездок на велосипеде.
- Статистика во время поездки в режиме реального времени. Приложение проинформирует вас о текущей скорости, пройденном расстоянии, длительности поездки, набранной высоте и ожидаемом времени прибытия.
- Статистика поездок сохраняется в пользовательском профиле.
- Поиск пункта назначения. Сортировка вариантов по протяженности, уклону, рельефу и типу велосипеда.
- Создание маршрутов на офф. веб-сайте и синхронизация их с приложением.
- Поиск самых популярных велосипедных маршрутов и МТБ-трасс в своем регионе и за его пределами.
- Обширная библиотека маршрутов, содержащая более 9 миллионов трасс по всему миру.
- Во время поездок можно отмечать важные объекты POI, такие как общественные туалеты, рестораны, супермаркеты, велопарковки, ремонтные мастерские, пункты проката велосипедов и зарядные станции для электровелосипедов.
- Комментарии других велосипедистов.
- Возможность информировать гонщиков как об опасностях, так и о полезных объектах инфраструктуры, встречающихся на вашем пути.
- Инструкции по навигации на каждом повороте, включая голосовую навигацию.
- Оффлайн-карты и навигация.
- Оптимизированное построение маршрутов для шоссейного или горного велосипеда.
- Пользовательский велокомпьютер: выберите из ряда статистических данных для персонализированного обзора ваших поездок на велосипеде.
- Улучшенные велосипедные карты (3D, Night, OpenCycleMap, OpenStreetMap, Satellite, Atlas, Outdoors, Landscape).
- Возможность скачать маршруты в виде файлов GPX или KML.
- Детальный предпросмотр маршрута с цветовым градиентом высот или в 3D режиме.
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Роман про Bikemap 16.5.0 [26-09-2022]
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