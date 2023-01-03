Bikemap для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:17.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:GPS - Карты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 79 | Статистика
Размер:90,72 Мб
Bikemap скриншот № 2
Bikemap скриншот № 3
Bikemap скриншот № 4

Bikemap - инструмент для планирования, навигации и отслеживания велосипедных поездок, которая включает в себя коллекцию из более чем 10 миллионов велосипедных маршрутов по всему миру. Позволяет превратить ваш телефон в велосипедный компьютер, планировщик маршрутов, GPS-навигатор и трекер поездок.

Особенности Bikemap:

  • Отслеживание поездок на велосипеде.
  • Статистика во время поездки в режиме реального времени. Приложение проинформирует вас о текущей скорости, пройденном расстоянии, длительности поездки, набранной высоте и ожидаемом времени прибытия.
  • Статистика поездок сохраняется в пользовательском профиле.
  • Поиск пункта назначения. Сортировка вариантов по протяженности, уклону, рельефу и типу велосипеда.
  • Создание маршрутов на офф. веб-сайте и синхронизация их с приложением.
  • Поиск самых популярных велосипедных маршрутов и МТБ-трасс в своем регионе и за его пределами.
  • Обширная библиотека маршрутов, содержащая более 9 миллионов трасс по всему миру.
  • Во время поездок можно отмечать важные объекты POI, такие как общественные туалеты, рестораны, супермаркеты, велопарковки, ремонтные мастерские, пункты проката велосипедов и зарядные станции для электровелосипедов.
  • Комментарии других велосипедистов.
  • Возможность информировать гонщиков как об опасностях, так и о полезных объектах инфраструктуры, встречающихся на вашем пути.
  • Инструкции по навигации на каждом повороте, включая голосовую навигацию.
  • Оффлайн-карты и навигация.
  • Оптимизированное построение маршрутов для шоссейного или горного велосипеда.
  • Пользовательский велокомпьютер: выберите из ряда статистических данных для персонализированного обзора ваших поездок на велосипеде.
  • Улучшенные велосипедные карты (3D, Night, OpenCycleMap, OpenStreetMap, Satellite, Atlas, Outdoors, Landscape).
  • Возможность скачать маршруты в виде файлов GPX или KML.
  • Детальный предпросмотр маршрута с цветовым градиентом высот или в 3D режиме.
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Отзывы о программе Bikemap

Роман про Bikemap 16.5.0 [26-09-2022]

Бесплатная на 7 дней
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