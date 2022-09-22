Stitcher для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.35.833 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,28 Мб
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Stitcher - бесплатное приложение для подкастов, в котором собраны все ваши любимые подкасты и имеются удобные функции навигации. Присутствует возможность слушать передачи от NPR, Wondery, WNYC, New York Times, Earwolf, Exactly Right и многих других. Доступно более 260 000 подкастов: политика, настоящие преступления, спорт и комедии.

В Stitcher также есть эксклюзивные эпизоды подкастов из каталога: My Favorite Murder, WTF with Marc Maron, True Crime Garage, Conan O’Brien Needs A Friend и многие другие передачи Earwolf, а также оригинальный контент без рекламы на Stitcher Premium, например, Full Body Chills.

Особенности Stitcher:

  • Можно выбрать столько подкастов, сколько хотите, чтобы не пропустить ни одного нового эпизода или обновления.
  • Трансляция подкастов по требованию.
  • Мгновенное воспроизведение или загрузка подкастов для удобного прослушивания в автономном режиме.
  • Пользовательские списки воспроизведения подкастов.
  • Создание плейлистов с подкастами.
  • Эксклюзивные подкасты.
  • Возможность получать эксклюзивный контент от любимых подкастов и оригинальные шоу Stitcher Original (необходим Stitcher Premium).
  • Интеграция с умными колонками, Amazon Alexa и пр.
  • Поддержка Android Auto и интеграция с более чем 50 другими моделями автомобилей от Ford, GM, Mazda и многих других.
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