Stitcher для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.35.833 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stitcher, Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,28 Мб
Stitcher - бесплатное приложение для подкастов, в котором собраны все ваши любимые подкасты и имеются удобные функции навигации. Присутствует возможность слушать передачи от NPR, Wondery, WNYC, New York Times, Earwolf, Exactly Right и многих других. Доступно более 260 000 подкастов: политика, настоящие преступления, спорт и комедии.
В Stitcher также есть эксклюзивные эпизоды подкастов из каталога: My Favorite Murder, WTF with Marc Maron, True Crime Garage, Conan O’Brien Needs A Friend и многие другие передачи Earwolf, а также оригинальный контент без рекламы на Stitcher Premium, например, Full Body Chills.
Особенности Stitcher:
- Можно выбрать столько подкастов, сколько хотите, чтобы не пропустить ни одного нового эпизода или обновления.
- Трансляция подкастов по требованию.
- Мгновенное воспроизведение или загрузка подкастов для удобного прослушивания в автономном режиме.
- Пользовательские списки воспроизведения подкастов.
- Создание плейлистов с подкастами.
- Эксклюзивные подкасты.
- Возможность получать эксклюзивный контент от любимых подкастов и оригинальные шоу Stitcher Original (необходим Stitcher Premium).
- Интеграция с умными колонками, Amazon Alexa и пр.
- Поддержка Android Auto и интеграция с более чем 50 другими моделями автомобилей от Ford, GM, Mazda и многих других.
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