n-Track Studio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.7.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|n-Track
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|126,66 Мб
n-Track Studio - мощное приложение для создания музыки, которое превратит ваше устройство Android в полноценную студию звукозаписи и создатель ритма, с помощью которой можно записывать любое количество аудио, MIDI и дорожек барабанов, микшировать их при воспроизведении, добавлять эффекты от Guitar Amps до VocalTune и Reverb, редактировать песни, а также делиться ими онлайн.
Особенности n-Track Studio:
- Аудиотреки стерео и моно.
- Создатель ритма Step Sequencer.
- Треки MIDI со встроенным Synths.
- Loop Browser и образцы пакетов в приложении.
- Практически неограниченное количество треков (без покупок в приложении - не более 8).
- Групповые и Aux-каналы.
- Редактор MIDI с лентой механического пианино.
- Экранная клавиатура MIDI.
- Эквалайзер с анализатором 2D- и 3D-спектра + хроматический тюнер.
- VocalTune* - коррекция тона: автоматическое исправление дефектов тона в вокальных и мелодических партиях.
- Плагины Guitar и Bass Amp.
- Эффекты Reverb, Echo, Chorus & Flanger, Tremolo, Pitch Shift, Phaser, Tube Amp и Compression можно добаить в любой трек или мастер-канал.
- Встроенный метроном.
- Импорт готовых треков.
- Автоматическая регулировка громкости и панорамы треков с помощью огибающих громкости и панорамы.
- Делитесь записями в сети.
- Создавайте музыку совместно с другими музыкантами, благодаря встроенному онлайн-сообществу создателей музыки Songtree.
- 64-битный аудиодвижок двойной точности с плавающей точкой.
- Выпадающее меню темпа и смещения тона в Audio Loops.
- Экспорт в 16-, 24- и 32-битные аудиофайлы.
- Частота выборки до 192 кГц (для частот выше 48 кГц требуется внешнее аудиоустройство).
- Внутренняя маршрутизация аудио.
- Синхронизация с часами других приложений и внешних устройств MIDI, синхронизация MTC, главный и зависимый.
- Одновременная запись 4+ треков с таких профессиональных аудиоустройств USB, как RME Babyface, Fireface и Focusrite.
- Поддержка нескольких аудиовыходов при использовании совместимых устройств USB.
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