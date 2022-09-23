n-Track Studio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.7.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:126,66 Мб
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n-Track Studio - мощное приложение для создания музыки, которое превратит ваше устройство Android в полноценную студию звукозаписи и создатель ритма, с помощью которой можно записывать любое количество аудио, MIDI и дорожек барабанов, микшировать их при воспроизведении, добавлять эффекты от Guitar Amps до VocalTune и Reverb, редактировать песни, а также делиться ими онлайн.

Особенности n-Track Studio:

  • Аудиотреки стерео и моно.
  • Создатель ритма Step Sequencer.
  • Треки MIDI со встроенным Synths.
  • Loop Browser и образцы пакетов в приложении.
  • Практически неограниченное количество треков (без покупок в приложении - не более 8).
  • Групповые и Aux-каналы.
  • Редактор MIDI с лентой механического пианино.
  • Экранная клавиатура MIDI.
  • Эквалайзер с анализатором 2D- и 3D-спектра + хроматический тюнер.
  • VocalTune* - коррекция тона: автоматическое исправление дефектов тона в вокальных и мелодических партиях.
  • Плагины Guitar и Bass Amp.
  • Эффекты Reverb, Echo, Chorus & Flanger, Tremolo, Pitch Shift, Phaser, Tube Amp и Compression можно добаить в любой трек или мастер-канал.
  • Встроенный метроном.
  • Импорт готовых треков.
  • Автоматическая регулировка громкости и панорамы треков с помощью огибающих громкости и панорамы.
  • Делитесь записями в сети.
  • Создавайте музыку совместно с другими музыкантами, благодаря встроенному онлайн-сообществу создателей музыки Songtree.
  • 64-битный аудиодвижок двойной точности с плавающей точкой.
  • Выпадающее меню темпа и смещения тона в Audio Loops.
  • Экспорт в 16-, 24- и 32-битные аудиофайлы.
  • Частота выборки до 192 кГц (для частот выше 48 кГц требуется внешнее аудиоустройство).
  • Внутренняя маршрутизация аудио.
  • Синхронизация с часами других приложений и внешних устройств MIDI, синхронизация MTC, главный и зависимый.
  • Одновременная запись 4+ треков с таких профессиональных аудиоустройств USB, как RME Babyface, Fireface и Focusrite.
  • Поддержка нескольких аудиовыходов при использовании совместимых устройств USB.
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