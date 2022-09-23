n-Track Studio - мощное приложение для создания музыки, которое превратит ваше устройство Android в полноценную студию звукозаписи и создатель ритма, с помощью которой можно записывать любое количество аудио, MIDI и дорожек барабанов, микшировать их при воспроизведении, добавлять эффекты от Guitar Amps до VocalTune и Reverb, редактировать песни, а также делиться ими онлайн.

Особенности n-Track Studio: