Context Menu Manager - бесплатная, портативная утилита с открытым исходным кодом, позволяющая настроить оригинальное контекстное меню правой кнопки мыши в Windows. Доступно четыре основные категории опций, доступных сверху для быстрого перехода к нужному набору команд. В разделе "Главная" сгруппированы опции контекстного меню в зависимости от типа элемента, с которым они взаимодействуют, будь то файл, папка или рабочий стол, чтобы пользователи могли лучше представить себе вносимые изменения.

Одна из самых сильных сторон программы заключается в том, насколько просто избавиться от ненужных опций, которые просто загромождают контекстное меню Windows, вызываемое правой кнопкой мыши. Например, пользователи, имеющие только одну учетную запись на своем персональном компьютере, могут не видеть необходимости в опции "Предоставить доступ" другим учетным записям, а эта опция может мешать копированию пути к файлу.

Кроме того, те, кто редко использует Microsoft Store или UWP-версии приложений, редко получат пользу от сохранения опции "Поделиться", которая предназначена для простой отправки содержимого в такие программы. Неопытные или случайные пользователи, которым никогда не приходится взаимодействовать с командной строкой, могут удалить опцию открытия папок в терминале Windows для более легкодоступного списка команд.

Помимо удаления ненужных опций для уменьшения количества случайных нажатий, программа позволяет пользователям создавать пользовательские пункты меню, текст которых, значок и аргументы команд можно полностью отредактировать и поместить в несколько подменю, чтобы пользователи могли легко получить доступ к ним в любой момент.

Например, в последней версии Windows была удалена возможность быстрого редактирования изображений с помощью Microsoft Paint, что заставляло пользователей переходить к меню "Открыть с помощью" для выполнения этой функции. Однако благодаря этой программе можно легко указать местоположение приложения и создать ярлыки для открытия файлов различного типа с помощью любой программы, включая Paint.

Хотя те, кто имеет опыт работы с командами реестра, могут автоматизировать и более рутинные задачи, многие пользователи найдут применение предустановленным наборам улучшений для меню, начиная от возможности доступа к панели управления и опциям выключения компьютера до редактирования правил брандмауэра исполняемого файла прямо из контекстного меню, чтобы сэкономить время в процессе работы.

Хотите ли вы добавить ярлыки контекстного меню в часто используемые приложения, чтобы избежать перетаскивания файлов в них, или просто удалить опции, которые вы редко используете, Context Menu Manager - это отличный инструмент, призванный расширить возможности использования Windows, благодаря своим возможностям редактирования системного реестра.