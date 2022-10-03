Picture Mushroom для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,41 Мб
Picture Mushroom скриншот № 1
Picture Mushroom скриншот № 2
Picture Mushroom скриншот № 3
Picture Mushroom скриншот № 4

Picture Mushroom - полезное приложение для любителей "тихой охоты" с красивым и удобным интерфейсом. Благодаря данной программе можно не беспокоиться что вы срезали не тот гриб. Просто сфотографируйте или загрузите фото гриба, и уже через пару секунд приложение Picture Mushroom подскажет вам, что это за гриб. Позволяет распознать грибы практически мгновенно.

Основные функции Picture Mushroom:

  • Быстрое и точное распознавание многочисленных видов грибов.
  • Обширная база данных с большим количеством информации обо всех видах грибов.
  • Предупреждения о ядовитых грибах.
  • Подробные инструкции о распознавании грибов.
  • Красивый и удобный интерфейс.
  • Присутствует возможность сохранить любимые грибы в коллекцию.
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