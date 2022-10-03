Picture Mushroom - полезное приложение для любителей "тихой охоты" с красивым и удобным интерфейсом. Благодаря данной программе можно не беспокоиться что вы срезали не тот гриб. Просто сфотографируйте или загрузите фото гриба, и уже через пару секунд приложение Picture Mushroom подскажет вам, что это за гриб. Позволяет распознать грибы практически мгновенно.

Основные функции Picture Mushroom: