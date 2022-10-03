Picture Mushroom для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Next Vision Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,41 Мб
Picture Mushroom - полезное приложение для любителей "тихой охоты" с красивым и удобным интерфейсом. Благодаря данной программе можно не беспокоиться что вы срезали не тот гриб. Просто сфотографируйте или загрузите фото гриба, и уже через пару секунд приложение Picture Mushroom подскажет вам, что это за гриб. Позволяет распознать грибы практически мгновенно.
Основные функции Picture Mushroom:
- Быстрое и точное распознавание многочисленных видов грибов.
- Обширная база данных с большим количеством информации обо всех видах грибов.
- Предупреждения о ядовитых грибах.
- Подробные инструкции о распознавании грибов.
- Красивый и удобный интерфейс.
- Присутствует возможность сохранить любимые грибы в коллекцию.
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Отзывы о программе Picture Mushroom
Admin
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