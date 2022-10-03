Pure Writer - минималистичный редактор текста и Markdown, позволяющий вам писать в свое удовольствие в любое время и в любом месте, не опасаясь, что вы снова потеряете свой контент. Благодаря функции Pure Writer между строками и абзацами ваш текст будет более четким и удобным для чтения. Также имеется плавная прокрутка, клавиатура, которую можно свернуть, и многие другие интересные функции.

Вы можете шифровать свою работу с помощью отпечатка пальца, начинать или прекращать писать в любое время и быстро делиться своим контентом с другими приложениями. Вы никогда не потеряете свою работу при использовании этого текстового редактора. Будь то случайное удаление или неожиданное завершение работы, вы все равно сможете восстановить его из истории.

Особенности Pure Writer: