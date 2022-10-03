Pure Writer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.10.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Drakeet
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22,86 Мб
Pure Writer - минималистичный редактор текста и Markdown, позволяющий вам писать в свое удовольствие в любое время и в любом месте, не опасаясь, что вы снова потеряете свой контент. Благодаря функции Pure Writer между строками и абзацами ваш текст будет более четким и удобным для чтения. Также имеется плавная прокрутка, клавиатура, которую можно свернуть, и многие другие интересные функции.
Вы можете шифровать свою работу с помощью отпечатка пальца, начинать или прекращать писать в любое время и быстро делиться своим контентом с другими приложениями. Вы никогда не потеряете свою работу при использовании этого текстового редактора. Будь то случайное удаление или неожиданное завершение работы, вы все равно сможете восстановить его из истории.
Особенности Pure Writer:
- Статья будет сохранена после изменения содержания. Если это не удастся, Pure Writer немедленно уведомит пользователя.
- Pure Writer будет проверять, сохраняется ли ваш контент в базе данных каждые две секунды. В случае сбоя Pure Writer немедленно уведомит пользователя.
- Локальное и облачное резервное копирование: каждый раз, когда приложение работает в фоновом режиме или выходит из него, оно автоматически создает резервную копию всей базы данных, если какой-либо контент редактируется.
- Поддержка записи истории.
- Поддержка отмены и повтора.
- Папка «Корзина» для предотвращения случайного удаления статей.
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Admin
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