My Location для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.994 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andev
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,82 Мб
My Location - приложение, с помощью которого можно узнать свое текущее местоположение и адрес, а также позволяющее организовывать свои поездки, находя и сохраняя места в любом городе. Дает возможность получать информацию о близлежащих местах, местах назначения и многом другом, или легко спланировать свой следующий поход или велосипедный маршрут.
Особенности приложения My Location:
- Позволяет найти и сохранить любое место на карте всего за 2 клика.
- Отображение вашего текущего положения GPS на карте.
- Карта GPS детализирует широту и долготу в соответствии с вашим текущим местоположением.
- Возможность включить отслеживание местоположения, чтобы позже увидеть различные пройденные маршруты и увидеть сохраненные треки.
- Расширенная функция закладок, позволяет отметить тип назначения и добавить описание / заголовок.
- Сохранение местоположения, используя доступную опцию резервного копирования.
- Импорт-экспорт KML / GPX / GEOJSON.
- Возможность делиться сохраненными местоположениями с друзьями и близкими.
- Приложение поддерживает все популярные гео-форматы, такие как KML, GPX и GEOJSON.
- Возможностье экспортировать сохраненные местоположения или импортировать любое из указанных выше расширений файлов.
- Виджет навигации.
- Различные темы оформления.
- Ночной режим для лучшего просмотра карты в ночное время.
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