My Location - приложение, с помощью которого можно узнать свое текущее местоположение и адрес, а также позволяющее организовывать свои поездки, находя и сохраняя места в любом городе. Дает возможность получать информацию о близлежащих местах, местах назначения и многом другом, или легко спланировать свой следующий поход или велосипедный маршрут.

Особенности приложения My Location: