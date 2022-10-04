My Location для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.994 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,82 Мб
My Location скриншот № 2
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My Location скриншот № 4

My Location - приложение, с помощью которого можно узнать свое текущее местоположение и адрес, а также позволяющее организовывать свои поездки, находя и сохраняя места в любом городе. Дает возможность получать информацию о близлежащих местах, местах назначения и многом другом, или легко спланировать свой следующий поход или велосипедный маршрут.

Особенности приложения My Location:

  • Позволяет найти и сохранить любое место на карте всего за 2 клика.
  • Отображение вашего текущего положения GPS на карте.
  • Карта GPS детализирует широту и долготу в соответствии с вашим текущим местоположением.
  • Возможность включить отслеживание местоположения, чтобы позже увидеть различные пройденные маршруты и увидеть сохраненные треки.
  • Расширенная функция закладок, позволяет отметить тип назначения и добавить описание / заголовок.
  • Сохранение местоположения, используя доступную опцию резервного копирования.
  • Импорт-экспорт KML / GPX / GEOJSON.
  • Возможность делиться сохраненными местоположениями с друзьями и близкими.
  • Приложение поддерживает все популярные гео-форматы, такие как KML, GPX и GEOJSON.
  • Возможностье экспортировать сохраненные местоположения или импортировать любое из указанных выше расширений файлов.
  • Виджет навигации.
  • Различные темы оформления.
  • Ночной режим для лучшего просмотра карты в ночное время.
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