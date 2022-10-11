Auto Recycle Bin для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,6 Мб
Auto Recycle Bin скриншот № 1
Auto Recycle Bin скриншот № 2

Auto Recycle Bin - программа, которая упрощает управление корзиной. Утилита умеет автоматически удалять элементы по истечении определенного времени или же в том случае, когда корзина содержит слишком много файлов. При этом практически не требуя участия пользователя. Автоматизируйте процесс очистки корзины, сохранив ее до нужного размера с минимальными усилиями.

С помощью программы все элементы в вашей Корзине будут отслеживаться и удаляться в соответствии с вашими правилами. Вы можете настроить Корзину на удаление при выключении ОС Windows или на удаление больших файлов через несколько часов. Если объекты не занимают много места на диске, вы можете настроить корзину так, чтобы она сохраняла их в течение месяца или более длительного периода времени. Можно даже установить правила в зависимости от даты удаления, расширения файла или его размера. Другими словами, правила обеспечат автоматическую очистку, так что вам больше никогда не придется беспокоиться о Корзине.

Также присутствует возможность запустить приложение в фоновом режиме и периодически чистить удаленные элементы. Программа не оказывает существенного влияния на ресурсы, поэтому производительность высока, проблем не будет.

Для стабильной работы приложения требуется наличие установленного .NET FRAMEWORK 4.0
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