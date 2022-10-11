Add Text для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Gabo Apps
|Категория:
|Персонализация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,1 Мб
Add Text - приложение, которое позволяет добавлять на фотографии пользовательский текст. Доступно более 1000 шрифтов, имеется поддержка прозрачного изображения, можно изменять цвет текста, контурный текст, градиенты, текстура, наклейки и многое другое.
Особенности Add Text:
- Более 1000 шрифтов.
- Возможность добавления пользовательских шрифтов.
- Отдельные части текста могут иметь разные стили.
- Последняя работа всегда сохраняется.
- Поддержка прозрачного изображения.
- Изменить цвет текста.
- Контурный текст.
- Выделите текст.
- Интервал между буквами и линиями.
- Перспективный текст.
- Изгиб текста: текст вдоль кривой.
- Тень.
- Градиент.
- Текстура.
- Изменить прозрачность текста.
- Наклейки.
- Добавить фото.
- Отменить повторить.
- Инструменты для фона: обрезка, изменение размера, отражение / поворот, квадрат, заполнение цветом или фотографией.
- Инструменты для наложений и наклеек: обрезка, позиционирование, непрозрачность, перспектива.
- Сохранить как JPEG или PNG.
- Легкий и быстрый.
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Admin
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