Add Text для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Персонализация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,1 Мб
Add Text скриншот № 1
Add Text скриншот № 2
Add Text скриншот № 3
Add Text скриншот № 4

Add Text - приложение, которое позволяет добавлять на фотографии пользовательский текст. Доступно более 1000 шрифтов, имеется поддержка прозрачного изображения, можно изменять цвет текста, контурный текст, градиенты, текстура, наклейки и многое другое.

Особенности Add Text:

  • Более 1000 шрифтов.
  • Возможность добавления пользовательских шрифтов.
  • Отдельные части текста могут иметь разные стили.
  • Последняя работа всегда сохраняется.
  • Поддержка прозрачного изображения.
  • Изменить цвет текста.
  • Контурный текст.
  • Выделите текст.
  • Интервал между буквами и линиями.
  • Перспективный текст.
  • Изгиб текста: текст вдоль кривой.
  • Тень.
  • Градиент.
  • Текстура.
  • Изменить прозрачность текста.
  • Наклейки.
  • Добавить фото.
  • Отменить повторить.
  • Инструменты для фона: обрезка, изменение размера, отражение / поворот, квадрат, заполнение цветом или фотографией.
  • Инструменты для наложений и наклеек: обрезка, позиционирование, непрозрачность, перспектива.
  • Сохранить как JPEG или PNG.
  • Легкий и быстрый.
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