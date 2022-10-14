TextEditor - элегантно оформленной бесплатной утилиты с открытым исходным кодом, с помощью которой можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOCX, RTF, Markdown и ТХТ.

После установки двойным щелчком по автоматически создаваемому ярлыку программы на рабочем столе пользователь попадает в чистый интерфейс, который покажется знакомым опытным пользователям Windows, учитывая классический ленточный интерфейс. Панель инструментов программы, может быть перетащена и привязана к любому из четырех краев интерфейса, что облегчает работу обладателям сверхширокоформатных дисплеев и позволяет максимально эффективно использовать горизонтальное пространство экрана, размещая панель инструментов сбоку, а не сверху или снизу.

Кроме того, пользователи, ориентированные на работу с клавиатурой, могут вообще отказаться от панели инструментов в попытке минимизировать отвлекающие факторы и увеличить доступную площадь экрана, поскольку почти все функции имеют специальные комбинации горячих клавиш для ускорения процесса взаимодействия. Доступность остается важной частью создания надежного пользовательского опыта, поэтому приложение поддерживает очень подробный процесс настройки шрифта для изменения его стиля и размера в формат, подходящий для людей с низкой остротой зрения.

Если простоты "Блокнота" недостаточно для вашего текущего рабочего процесса, и вам кажется, что вы никогда не сможете в полной мере использовать сложный набор функций Microsoft Word, то универсальность TextEditor в плане открытия, редактирования и создания различных типов документов с помощью легкого, но элегантно оформленного пакета, оснащенного дополнительным темным режимом, может стать правильным выбором для вашего использования.