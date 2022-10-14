SkillApp для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,55 Мб
SkillApp скриншот № 1
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SkillApp скриншот № 4

SkillApp - трекер навыков, который позволяет полностью сфокусироваться на своей продуктивности.

Особенности SkillApp:

  • Отслеживание навыков одним нажатием кнопки.
  • Возможность устанавливать цели на день или на неделю.
  • Различные единицы измерения своего прогресса (в часах, километрах, или разах).
  • Группирование навыков и возможность организовывать связанные навыки в группы.
  • Резервное копирование в Google Drive. Сохраняйте свои данные в безопасности с помощью резервного копирования на Google Диск.
  • Темная тема оформления.
  • Статистика продуктивности по дням, неделям и месяцам.
  • Правило 10000 часов (в среднем для достижения мастерства мирового класса в любом навыке необходимо практиковать необходимо целенаправленно практиковать этот навык в течение 10000 часов).
  • Ваши данные хранятся только на вашем устройстве и никогда не загружаются на наши серверы.
  • Возможность создать резервную копию данных в личную папку на Google Диске.
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