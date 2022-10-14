SkillApp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Max Poliakov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,55 Мб
SkillApp - трекер навыков, который позволяет полностью сфокусироваться на своей продуктивности.
Особенности SkillApp:
- Отслеживание навыков одним нажатием кнопки.
- Возможность устанавливать цели на день или на неделю.
- Различные единицы измерения своего прогресса (в часах, километрах, или разах).
- Группирование навыков и возможность организовывать связанные навыки в группы.
- Резервное копирование в Google Drive. Сохраняйте свои данные в безопасности с помощью резервного копирования на Google Диск.
- Темная тема оформления.
- Статистика продуктивности по дням, неделям и месяцам.
- Правило 10000 часов (в среднем для достижения мастерства мирового класса в любом навыке необходимо практиковать необходимо целенаправленно практиковать этот навык в течение 10000 часов).
- Ваши данные хранятся только на вашем устройстве и никогда не загружаются на наши серверы.
- Возможность создать резервную копию данных в личную папку на Google Диске.
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Admin
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