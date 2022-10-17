WinClean - утилита для оптимизации производительности и разлочки Windows, полезная как рядовому пользователю, так и системным администраторам. Позволяет улучшить производительность Windows в несколько кликов, чтобы бороться с медленными компьютерами, поскольку Windows становится все более требовательной и все менее оптимизированной для более дешевых конфигураций.

С помощью приложения пользователь может очистить диск от ненужных файлов, очистить журнал событий, отключить рекламу в интерфейсе Windows, а также телеметрические службы Microsoft, удалить Cortana, отключить службы Xbox и так далее. Это лишь некоторые из доступных опций, но они вполне охватывают все, на что способен инструмент.

По своей сути инструмент представляет собой графический интерфейс для серии сценариев, которые можно запускать несколькими различными способами: через пакетную обработку, PowerShell и редактор реестра. Однако благодаря WinClean вам не придется беспокоиться об этом. Также присутствует возможность запускать любые пользовательские сценарии с помощью кнопки Добавить сценарии, что поможет сделать процесс настройки еще более эффективным для опытных пользователей.

В общем, WinClean - это инструмент, который может быть полезен любому пользователю: он объясняет, что делает каждая опция, чтобы помочь облегчить процесс настройки, а также является довольно универсальной программой, благодаря наличию многочисленных полезных функций.