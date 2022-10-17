Mini Radio Player - приложение, которое объединяет AM, FM, DAB и интернет-радио в одном простом, но полнофункциональном интерфейсе. Присутствует возможность слушать Top 40, классические хиты, EDM и электронную музыку, рок-музыку, классическую музыку, джаз, хип-хоп и рэп, инди-музыку, региональную музыку и многое другое.

Особенности Mini Radio Player:

Последние новости, подкасты, религиозные программы, общественное радио и прямые спортивные трансляции.

Новый контент с упрощенным интерфейсом, который отлично работает на ПК, планшете, смартфоне и телевизоре.

Возможность проверить, какая песня играет в данный момент, и насладиться великолепным визуальным эффектом с изображением исполнителя.

Возможность сохранить любимые радиостанции, делать закладки на песни и отслеживать прослушанные радиостанции.

Таймер сна, позволяющий автоматически отключить воспроизведение радио.

Синхронизация на всех ваших устройствах с учетной записью пользователя.

Постоянное обновление для поддержки ваших любимых радиопотоков, повышения стабильности приложения, устранения проблем и добавления новых функций.

Примечание! Требуется активное интернет-соединение со скоростью загрузки не менее 128 Кбит/с.