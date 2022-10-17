Mini Radio Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mini Radio Player
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|3,71 Мб
Mini Radio Player - приложение, которое объединяет AM, FM, DAB и интернет-радио в одном простом, но полнофункциональном интерфейсе. Присутствует возможность слушать Top 40, классические хиты, EDM и электронную музыку, рок-музыку, классическую музыку, джаз, хип-хоп и рэп, инди-музыку, региональную музыку и многое другое.
Особенности Mini Radio Player:
- Последние новости, подкасты, религиозные программы, общественное радио и прямые спортивные трансляции.
- Новый контент с упрощенным интерфейсом, который отлично работает на ПК, планшете, смартфоне и телевизоре.
- Возможность проверить, какая песня играет в данный момент, и насладиться великолепным визуальным эффектом с изображением исполнителя.
- Возможность сохранить любимые радиостанции, делать закладки на песни и отслеживать прослушанные радиостанции.
- Таймер сна, позволяющий автоматически отключить воспроизведение радио.
- Синхронизация на всех ваших устройствах с учетной записью пользователя.
- Постоянное обновление для поддержки ваших любимых радиопотоков, повышения стабильности приложения, устранения проблем и добавления новых функций.
Час.ТВ – смотрите популярные телеканалы с вашего устройства. В приложении доступны...
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Admin
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