Mini Radio Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:3,71 Мб
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Mini Radio Player - приложение, которое объединяет AM, FM, DAB и интернет-радио в одном простом, но полнофункциональном интерфейсе. Присутствует возможность слушать Top 40, классические хиты, EDM и электронную музыку, рок-музыку, классическую музыку, джаз, хип-хоп и рэп, инди-музыку, региональную музыку и многое другое.

Особенности Mini Radio Player:

  • Последние новости, подкасты, религиозные программы, общественное радио и прямые спортивные трансляции.
  • Новый контент с упрощенным интерфейсом, который отлично работает на ПК, планшете, смартфоне и телевизоре.
  • Возможность проверить, какая песня играет в данный момент, и насладиться великолепным визуальным эффектом с изображением исполнителя.
  • Возможность сохранить любимые радиостанции, делать закладки на песни и отслеживать прослушанные радиостанции.
  • Таймер сна, позволяющий автоматически отключить воспроизведение радио.
  • Синхронизация на всех ваших устройствах с учетной записью пользователя.
  • Постоянное обновление для поддержки ваших любимых радиопотоков, повышения стабильности приложения, устранения проблем и добавления новых функций.
Примечание! Требуется активное интернет-соединение со скоростью загрузки не менее 128 Кбит/с.
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