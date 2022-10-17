Zoho Calendar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,77 Мб
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Zoho Calendar скриншот № 2
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Zoho Calendar скриншот № 4

Zoho Calendar - мощное приложение, с такими расширенными возможностями, как бронирование номеров, унифицированные представления календаря, переадресация событий и многое другое.

Преимущества Zoho Calendar:

  • Незаменимый помощник при планировании и управлении событиями, как личными, так и профессиональными. Создавайте события, приглашайте пользователей, устанавливайте привилегии, добавляйте напоминания и проводите свои мероприятия от начала до конца.
  • Объединяет их все под одной крышей, будь то ваш личный календарь, групповые календари, общие календари или календари других приложений Zoho.
  • Используйте возможности виртуальных встреч прямо в своем календаре с помощью интеграции Zoho Meeting. Вы можете связать Zoho Meeting с вашими событиями и помочь участникам быстро перейти к встрече.
  • Планируйте заранее и бронируйте конференц-залы, проверяя их наличие. Вы также можете назначить встречу в удобное для всех участников время, проверив, когда они свободны и когда заняты другими мероприятиями.
  • Переадресация событий, чтобы ваши коллеги по команде могли переслать приглашения и привлечь больше людей.
  • Zoho Calendar поставляется с различными представлениями, чтобы удовлетворить наших разнообразных пользователей. Выберите один из видов: "День", "3 дня", "Неделя", "Месяц" или "Повестка дня", в зависимости от необходимости.
  • Добавление информации о местоположении к событиям вне дома с помощью ссылки. Мобильное приложение Zoho Calendar интеллектуально интегрируется с картографическими приложениями на вашем телефоне, чтобы быстро открывать их для получения указаний.
  • Поддерживает синхронизацию событий с телефонами Android, так что вы сможете иметь под рукой свои ежедневные расписания.
  • Виджет для главного экрана, чтобы в любой момент взглянуть на предстоящие события или месячный Календарь.
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