Отзывов о программе Zoho Calendar 1.0 пока нет, можете добавить...

Отрывной календарь эпохи 70-х - отличный календарь на Вашем Android-устройстве, который окунет Вас в атмосферу 70-х годов прошлого столетия...

Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...

Бесплатное приложение для управления задачами и ведения списка дел. Присутствует...

Приложение для мобильных Android-устройств, которое отображает время восхода и захода солнца...

Zoho Calendar - мощное приложение, с такими расширенными возможностями, как бронирование номеров, унифицированные представления календаря, переадресация событий и многое другое.

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