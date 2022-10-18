TextMaker для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.1102.0911.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы текста
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73,49 Мб
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TextMaker - полнофункциональный офисный текстовый редактор для файлов Word. При работе с документами "на ходу" вы можете использовать набор функций, доступный только на ПК или Mac.

Особенности TextMaker:

  • TextMaker использует формат Microsoft Office DOCX в качестве нативного формата.
  • Позволяет не только открывать и сохранять документы, хранящиеся на устройстве, но и получать доступ к файлам в Google Drive, Dropbox, Nextcloud и большинстве других облачных хранилищ.
  • Файлы DOCX и DOC, а также файлы, защищенные паролем, с полной совместимостью можно открывать и сохранять в Microsoft Word, версии от 6.0 до 2021, и Word 365.
  • Открытие и сохранение файлов OpenDocument (совместимых с OpenOffice и LibreOffice), RTF и HTML.
  • Разнообразные шаблоны позволяют быстро создавать аккуратно оформленные офисные документы.
  • Вставка полей, таких как дата/время, номер страницы, последовательная нумерация и т.д.
  • Границы, заливка, буквицы, разметка абзацев.
  • Стили абзацев и символов.
  • Форматирование по образцу для быстрого переноса форматирования.
  • Таблицы.
  • Расчеты в тексте и таблицах.
  • Автоматическая нумерация строк, абзацев, списков и заголовков.
  • Рисование и создание эскизов непосредственно в документе.
  • Автофигуры, совместимые с Microsoft Word.
  • Вставка изображений в различных форматах.
  • Обрезка изображений, изменение яркости, контрастности и гаммы изображений.
  • Функция TextArt для красивых типографических эффектов.
  • Диаграммы.
  • Автоматическая проверка орфографии на многих языках.
  • Возможность добавления любого словаря Hunspell.
  • Комментарии.
  • Структуризатор.
  • Перекрестные ссылки, сноски, пояснения, указатели, оглавления, библиографии.
  • Формы с полями ввода, выпадающими списками, расчетами и т.д.
  • Печать.
  • Экспорт в PDF, PDF/A и электронную книгу формата EPUB.
  • Отправка документов напрямую из TextMaker.
  • Отслеживание изменений.
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