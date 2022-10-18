TextMaker для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.1102.0911.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftMaker Software GmbH
|Категория:
|Редакторы текста
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,49 Мб
TextMaker - полнофункциональный офисный текстовый редактор для файлов Word. При работе с документами "на ходу" вы можете использовать набор функций, доступный только на ПК или Mac.
Особенности TextMaker:
- TextMaker использует формат Microsoft Office DOCX в качестве нативного формата.
- Позволяет не только открывать и сохранять документы, хранящиеся на устройстве, но и получать доступ к файлам в Google Drive, Dropbox, Nextcloud и большинстве других облачных хранилищ.
- Файлы DOCX и DOC, а также файлы, защищенные паролем, с полной совместимостью можно открывать и сохранять в Microsoft Word, версии от 6.0 до 2021, и Word 365.
- Открытие и сохранение файлов OpenDocument (совместимых с OpenOffice и LibreOffice), RTF и HTML.
- Разнообразные шаблоны позволяют быстро создавать аккуратно оформленные офисные документы.
- Вставка полей, таких как дата/время, номер страницы, последовательная нумерация и т.д.
- Границы, заливка, буквицы, разметка абзацев.
- Стили абзацев и символов.
- Форматирование по образцу для быстрого переноса форматирования.
- Таблицы.
- Расчеты в тексте и таблицах.
- Автоматическая нумерация строк, абзацев, списков и заголовков.
- Рисование и создание эскизов непосредственно в документе.
- Автофигуры, совместимые с Microsoft Word.
- Вставка изображений в различных форматах.
- Обрезка изображений, изменение яркости, контрастности и гаммы изображений.
- Функция TextArt для красивых типографических эффектов.
- Диаграммы.
- Автоматическая проверка орфографии на многих языках.
- Возможность добавления любого словаря Hunspell.
- Комментарии.
- Структуризатор.
- Перекрестные ссылки, сноски, пояснения, указатели, оглавления, библиографии.
- Формы с полями ввода, выпадающими списками, расчетами и т.д.
- Печать.
- Экспорт в PDF, PDF/A и электронную книгу формата EPUB.
- Отправка документов напрямую из TextMaker.
- Отслеживание изменений.
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Отзывы о программе TextMaker
Admin
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