Rocket.Chat для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.32.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:125,05 Мб
Rocket.Chat скриншот № 1
Rocket.Chat скриншот № 2
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Rocket.Chat скриншот № 4

Rocket.Chat - настраиваемая коммуникационная платформа с открытым исходным кодом для организаций с высокими стандартами защиты данных, которая позволяет вести переговоры в режиме реального времени между коллегами, с другими компаниями или с вашими клиентами, используя веб-устройства, настольные и мобильные компьютеры.

Присутствуют бесплатные аудио- и видеоконференции, гостевой доступ, совместное использование экрана и файлов, LiveChat, LDAP Group Sync, двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование E2E, SSO, десятки OAuth-провайдеров и неограниченное количество пользователей, гостей, каналов, сообщений, поиска и файлов. Пользователи могут установить Rocket.Chat в облаке или разместить свои собственные серверы на локальных площадках.

Основные характеристики Rocket.Chat:

  • Неограниченное количество комнат.
  • Частные и публичные каналы/группы.
  • Уведомления для настольных и мобильных устройств.
  • 100+ доступных интеграций.
  • Редактирование и удаление отправленных сообщений.
  • Аватары, Markdown и Emojis.
  • Несколько тем офрмления: Светлая, Темная, Черная.
  • Сортировка разговоров по алфавиту или по активности, непрочитанным или избранным.
  • Стенограммы / История.
  • Загрузка файлов / совместное использование.
  • Медиа вставки.
  • Предварительный просмотр ссылок.
  • LDAP-аутентификация.
  • REST-полные API.
  • Видеомониторинг удаленных мест.
  • Нативное кроссплатформенное настольное приложение.
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