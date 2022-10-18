Rocket.Chat - настраиваемая коммуникационная платформа с открытым исходным кодом для организаций с высокими стандартами защиты данных, которая позволяет вести переговоры в режиме реального времени между коллегами, с другими компаниями или с вашими клиентами, используя веб-устройства, настольные и мобильные компьютеры.

Присутствуют бесплатные аудио- и видеоконференции, гостевой доступ, совместное использование экрана и файлов, LiveChat, LDAP Group Sync, двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование E2E, SSO, десятки OAuth-провайдеров и неограниченное количество пользователей, гостей, каналов, сообщений, поиска и файлов. Пользователи могут установить Rocket.Chat в облаке или разместить свои собственные серверы на локальных площадках.

Основные характеристики Rocket.Chat: