Rocket.Chat для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.32.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rocket.Chat
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|125,05 Мб
Rocket.Chat - настраиваемая коммуникационная платформа с открытым исходным кодом для организаций с высокими стандартами защиты данных, которая позволяет вести переговоры в режиме реального времени между коллегами, с другими компаниями или с вашими клиентами, используя веб-устройства, настольные и мобильные компьютеры.
Присутствуют бесплатные аудио- и видеоконференции, гостевой доступ, совместное использование экрана и файлов, LiveChat, LDAP Group Sync, двухфакторная аутентификация (2FA), шифрование E2E, SSO, десятки OAuth-провайдеров и неограниченное количество пользователей, гостей, каналов, сообщений, поиска и файлов. Пользователи могут установить Rocket.Chat в облаке или разместить свои собственные серверы на локальных площадках.
Основные характеристики Rocket.Chat:
- Неограниченное количество комнат.
- Частные и публичные каналы/группы.
- Уведомления для настольных и мобильных устройств.
- 100+ доступных интеграций.
- Редактирование и удаление отправленных сообщений.
- Аватары, Markdown и Emojis.
- Несколько тем офрмления: Светлая, Темная, Черная.
- Сортировка разговоров по алфавиту или по активности, непрочитанным или избранным.
- Стенограммы / История.
- Загрузка файлов / совместное использование.
- Медиа вставки.
- Предварительный просмотр ссылок.
- LDAP-аутентификация.
- REST-полные API.
- Видеомониторинг удаленных мест.
- Нативное кроссплатформенное настольное приложение.
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