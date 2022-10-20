Video Clip Sharer - простой видеоредактор, разработанный с использованием C# и зависящий от библиотек FFmpeg и VLC. Интерфейс приложения достаточно прост и понятен - все доступные опции находятся в пределах досягаемости курсора, что избавляет от необходимости использовать дополнительные выпадающие меню и отдельные разделы при изучении всего спектра возможностей программы. Перетаскивая нужные видео в окно приложения, вы можете быстро прокрутить его временную шкалу в специальном разделе предварительного просмотра.

Под ним находится отдельная панель поиска, которая позволяет обрезать внешние поля видео и его начальную часть, чтобы сразу перейти к наиболее важным частям записи. Поскольку многие клиенты мессенджеров имеют определенное ограничение на размер файла, снижение общего качества видео может помочь избавиться от лишних мегабайтов. Кроме того, поскольку некоторые платформы социальных сетей придерживаются определенного соотношения сторон, пользователи могут установить пользовательские значения ширины и высоты видео перед его размещением.

В зависимости от микрофона записывающего устройства, качество звука может быть недостаточно хорошим, поэтому у пользователей есть возможность изменять его независимо от средства воспроизведения, что в конечном итоге избавит слушателей от необходимости уменьшать громкость при предварительном просмотре вашего ролика. Наконец, обладатели большого архива необработанных видеоматериалов с различных семейных мероприятий могут загрузить содержимое определенной директории и взять элементы один за другим, чтобы ускорить процесс повторного кодирования и снижения качества в пользу экономии места.

Если у вас есть короткие видеоролики, которые нужно обрезать, чтобы сделать коллаж ко дню рождения друга, или вы просто хотите отправить фильмы о каком-то событии своим друзьям, не прибегая к ссылкам на облачные хранилища, Video Clip Sharer может оказаться подходящим инструментом, учитывая его простой интерфейс и быстрый процесс экспорта.