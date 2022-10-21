Flexcil Notes & PDF Reader для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.8.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flexcil Inc.
|Категории:
|PDF - Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,61 Мб
Flexcil Notes & PDF Reader - приложение для ведения заметок, позволяющее мгновенно фиксировать свои мысли, аннотировать документы PDF, организовывать файлы в пользовательские папки и обмениваться данными с другими пользователями.
С Flexcil пользователи получают возможность фиксировать важные идеи в любое время и в любом месте. Они могут делать рукописные заметки, выбирать между различными ручками, настраивать размеры и менять цвета в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, они могут читать документы PDF, делать примечания, обмениваться файлами, управлять несколькими вкладками одновременно и настраивать различные параметры для улучшения работы.
Мобильное решение сочетает в себе множество надежных функций в интуитивно понятном интерфейсе. Хотя некоторые возможности доступны только после перехода на премиум-план, стоит знать, что бесплатный пакет достаточно функционален, если вы не можете позволить себе приобрести подписку. Кроме того, вам не придется регистрировать учетную запись или подтверждать ненужные разрешения при первом запуске.
Приложение просто в использовании и предоставляет кучу образцов документов, которые вы можете изучить в любое время, чтобы открыть для себя его основные возможности. Более того, вы можете нажать кнопку "плюс", чтобы создать новые заметки или импортировать файлы из локального хранилища. Кроме того, вы можете определить пользовательские папки для лучшей организации.
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