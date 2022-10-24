Solana Wallet для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,33 Мб
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Solana Wallet - это проект с открытым исходным кодом, позволяющий пользователям отправлять, получать и взаимодействовать с токенами SOL. Дает возможность всем желающим подключаться к Solana NFTs, DeFi, blockchain gaming, Web3 dapps, криптовалютным токенам и монетам с помощью интуитивно понятного интерфейса.

Криптовалютный кошелек позволяет создавать и управлять несколькими счетами всего несколькими жестами. Безопасность и конфиденциальность являются одними из самых высоких приоритетов компании. Поэтому в нем предусмотрено шифрование ваших приватных ключей и их хранение на вашем устройстве. Таким образом, вы можете быть уверены, что никто другой не имеет доступа к этим данным. Кроме того, для еще большей безопасности можно использовать биометрический вход с помощью Face ID или Touch ID.

С помощью Solana Wallet пользователи могут организовать все свои коллекционные предметы Solana NFT в одном месте. Он позволяет им собирать, майнить и обменивать NFT, отправлять и получать токены SPL, находить цены на сотни криптовалют SPL и обменивать токены через Jupiter Aggregator. Кроме того, они могут просматривать детали своих транзакций и удалять ненужные NFT из своих кошельков.

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