Solana Wallet - это проект с открытым исходным кодом, позволяющий пользователям отправлять, получать и взаимодействовать с токенами SOL. Дает возможность всем желающим подключаться к Solana NFTs, DeFi, blockchain gaming, Web3 dapps, криптовалютным токенам и монетам с помощью интуитивно понятного интерфейса.

Криптовалютный кошелек позволяет создавать и управлять несколькими счетами всего несколькими жестами. Безопасность и конфиденциальность являются одними из самых высоких приоритетов компании. Поэтому в нем предусмотрено шифрование ваших приватных ключей и их хранение на вашем устройстве. Таким образом, вы можете быть уверены, что никто другой не имеет доступа к этим данным. Кроме того, для еще большей безопасности можно использовать биометрический вход с помощью Face ID или Touch ID.

С помощью Solana Wallet пользователи могут организовать все свои коллекционные предметы Solana NFT в одном месте. Он позволяет им собирать, майнить и обменивать NFT, отправлять и получать токены SPL, находить цены на сотни криптовалют SPL и обменивать токены через Jupiter Aggregator. Кроме того, они могут просматривать детали своих транзакций и удалять ненужные NFT из своих кошельков.