LightPDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 19.90$
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LightPDF
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,82 Мб
LightPDF - полноценное программное обеспечение для работы с PDF. LightPDF делает акцент на повышении эффективности вашей работы и производительности, не затрачивая много времени и усилий. Именно поэтому он предлагает такие высокоразвитые функции, как преобразование PDF, цифровая подпись, аннотации, защита паролем, OCR, слияние, разделение и многое другое.
С LightPDF вы можете сотрудничать со своей командой и коллегами самым эффективным образом. Он имеет элегантный интерфейс, удобный для начинающих пользователей, и организует ваши документы с помощью своих облачных сервисов. Кроме того, вы можете делиться своими файлами и вносить правки в режиме реального времени, отправляя ссылки по электронной почте или через любую платформу социальных сетей.
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