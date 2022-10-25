LightPDF - полноценное программное обеспечение для работы с PDF. LightPDF делает акцент на повышении эффективности вашей работы и производительности, не затрачивая много времени и усилий. Именно поэтому он предлагает такие высокоразвитые функции, как преобразование PDF, цифровая подпись, аннотации, защита паролем, OCR, слияние, разделение и многое другое.

С LightPDF вы можете сотрудничать со своей командой и коллегами самым эффективным образом. Он имеет элегантный интерфейс, удобный для начинающих пользователей, и организует ваши документы с помощью своих облачных сервисов. Кроме того, вы можете делиться своими файлами и вносить правки в режиме реального времени, отправляя ссылки по электронной почте или через любую платформу социальных сетей.