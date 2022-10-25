LightPDF для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 19.90$
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:1,82 Мб
LightPDF скриншот № 1
LightPDF скриншот № 2
LightPDF скриншот № 3
LightPDF скриншот № 4

LightPDF - полноценное программное обеспечение для работы с PDF. LightPDF делает акцент на повышении эффективности вашей работы и производительности, не затрачивая много времени и усилий. Именно поэтому он предлагает такие высокоразвитые функции, как преобразование PDF, цифровая подпись, аннотации, защита паролем, OCR, слияние, разделение и многое другое.

С LightPDF вы можете сотрудничать со своей командой и коллегами самым эффективным образом. Он имеет элегантный интерфейс, удобный для начинающих пользователей, и организует ваши документы с помощью своих облачных сервисов. Кроме того, вы можете делиться своими файлами и вносить правки в режиме реального времени, отправляя ссылки по электронной почте или через любую платформу социальных сетей.

ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

скачать Adobe ReaderAdobe Reader 11.0 Ru / 2022.001.20085

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все...

скачать Foxit ReaderFoxit Reader 12.0.1.12430

Foxit Reader - компактная и шустрая программа просмотра и печати PDF файлов, добавления комментариев, заполнению форм и подписи документов PDF...

скачать WinScan2PDFWinScan2PDF 8.22

Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью...

скачать ABBYY FineReaderABBYY FineReader 15.0

ABBYY FineReader PDF - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы...

скачать PDF-XChange ViewerPDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. ...

скачать Scan2PDFScan2PDF 1.7

Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с...

Отзывы о программе LightPDF

Admin

Отзывов о программе LightPDF 1.5.3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв