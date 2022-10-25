Конвертер валют для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конвертирующие
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,53 Мб
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Конвертер валют - приложение, которое позволяет легко посчитать любую сумму денег в другой валюте в несколько кликов. Доступно большое количество различных возможностей, как например офлайн режим, конвентер валют, актуальный курс на бирже, криптовалюты и умный поиск. Также присутствует возможность быстро переключаться со светлой на темную тему, просматривать какие страны сейчас доступны для детального просмотра.

Особенности приложения Конвертер валют:

  • Оффлайн режим. Работает без интернета.
  • Более 150 мировых валют.
  • Калькулятор валют (+ - × ÷).
  • Маленький размер приложения.
  • Криптовалюты (Биткоин, Эфириум, Лайткоин).
  • Биржевой курс валют онлайн.
  • Умный поиск по валютам.
  • Копирование и вставка чисел.
  • Темная тема.
  • Написан на языке Kotlin.
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