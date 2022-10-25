Конвертер валют для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Aleksei Mezhevikin
|Категория:
|Конвертирующие
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,53 Мб
Конвертер валют - приложение, которое позволяет легко посчитать любую сумму денег в другой валюте в несколько кликов. Доступно большое количество различных возможностей, как например офлайн режим, конвентер валют, актуальный курс на бирже, криптовалюты и умный поиск. Также присутствует возможность быстро переключаться со светлой на темную тему, просматривать какие страны сейчас доступны для детального просмотра.
Особенности приложения Конвертер валют:
- Оффлайн режим. Работает без интернета.
- Более 150 мировых валют.
- Калькулятор валют (+ - × ÷).
- Маленький размер приложения.
- Криптовалюты (Биткоин, Эфириум, Лайткоин).
- Биржевой курс валют онлайн.
- Умный поиск по валютам.
- Копирование и вставка чисел.
- Темная тема.
- Написан на языке Kotlin.
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