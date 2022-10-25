Конвертер валют - приложение, которое позволяет легко посчитать любую сумму денег в другой валюте в несколько кликов. Доступно большое количество различных возможностей, как например офлайн режим, конвентер валют, актуальный курс на бирже, криптовалюты и умный поиск. Также присутствует возможность быстро переключаться со светлой на темную тему, просматривать какие страны сейчас доступны для детального просмотра.

Особенности приложения Конвертер валют: