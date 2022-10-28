Pocket CRM для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,71 Мб
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Pocket CRM - бесплатная CRM-система, позволяющая управлять своими клиентами и лидами. Pocket CRM помогает управлять базой данных клиентов для вашего малого бизнеса с помощью множества функций.

Возможности Pocket CRM:

  • Работа в автономном режиме и синхронизация данных между несколькими устройствами. Просматривайте всю информацию о клиентах в одном месте.
  • Планирование встреч и задач со своими контактами. Ежедневное и месячное расписание представлено в виде календаря. Уведомления с напоминаниями помогут вам убедиться, что ни одна задача или встреча не забыты! Управление лидами теперь стало проще.
  • Функция текстовых или голосовых заметок, чтобы добавить заметку для клиента.
  • Безопасное хранение документов в облачном хранилище. Привязка документов к контактам.
  • Создание и отправка счета своим контактам. Настройте свой бизнес-профиль с логотипом, адресом и другой информацией.
  • Возможность экспортировать свои контакты и текстовые заметки в любое время.
  • Настройка своей системы управления взаимоотношениями с клиентами, путем создания пользовательских полей.
  • Создание групп и добавление участников в группы.
  • Возможность легко делиться своими данными с коллегами.
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