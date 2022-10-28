Pocket CRM для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MindWeaver
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,71 Мб
Pocket CRM - бесплатная CRM-система, позволяющая управлять своими клиентами и лидами. Pocket CRM помогает управлять базой данных клиентов для вашего малого бизнеса с помощью множества функций.
Возможности Pocket CRM:
- Работа в автономном режиме и синхронизация данных между несколькими устройствами. Просматривайте всю информацию о клиентах в одном месте.
- Планирование встреч и задач со своими контактами. Ежедневное и месячное расписание представлено в виде календаря. Уведомления с напоминаниями помогут вам убедиться, что ни одна задача или встреча не забыты! Управление лидами теперь стало проще.
- Функция текстовых или голосовых заметок, чтобы добавить заметку для клиента.
- Безопасное хранение документов в облачном хранилище. Привязка документов к контактам.
- Создание и отправка счета своим контактам. Настройте свой бизнес-профиль с логотипом, адресом и другой информацией.
- Возможность экспортировать свои контакты и текстовые заметки в любое время.
- Настройка своей системы управления взаимоотношениями с клиентами, путем создания пользовательских полей.
- Создание групп и добавление участников в группы.
- Возможность легко делиться своими данными с коллегами.
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Admin
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