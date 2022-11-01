Отзывов о программе LivU 1.6.10 пока нет, можете добавить...

ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает...

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими....

LivU - живой видеочат по типу чат-рулетки, благодаря которому обеспечивается интересное и содержательное сетевое общение простым нажатием кнопки. Присутствует поддержка видеозвонков, онлайн-подбор собеседника и текстовый чат - пользователи сами выбирают способ поиска друзей и общения.

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