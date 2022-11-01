LivU для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LIVU Team
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,52 Мб
LivU - живой видеочат по типу чат-рулетки, благодаря которому обеспечивается интересное и содержательное сетевое общение простым нажатием кнопки. Присутствует поддержка видеозвонков, онлайн-подбор собеседника и текстовый чат - пользователи сами выбирают способ поиска друзей и общения.
Особенности LivU:
- Мгновенный онлайн-подбор собеседника. Настройте предпочтения, выбрав пол и регион.
- Возможность добавлять пользователей в список друзей, чтобы когда угодно общаться с ними напрямую в текстовом чате или видеочате один на один.
- Видеозвонки друзьям или другим пользователям в сети напрямую и общайтесь один на один.
- Возможность отправлять друг другу подарки или применять встроенные забавные фильтры.
- Перевод в реальном времени, чтобы вы могли запросто пообщаться вживую и подружиться с людьми со всего мира.
- Продвинутые видеофильтры, бьюти-эффекты и забавные стикеры сделают ваши видеочаты еще интереснее.
- Текстовый чат без ограничений. Добавляйте встреченных в LivU пользователей в список друзей и без ограничений общайтесь с ними в текстовом чате, когда видеозвонки недоступны.
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Admin
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