AI Grammar для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,16 Мб
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AI Grammar - уникальный инструмент для исправления грамматики и орфографии, который станет незаменимым инструментом при написании академических англоязычных статей, электронных писем на работе, постов в социальных сетях или обсуждении дел. Программа поможет вам исправить грамматические ошибки в режиме реального времени и убедиться, что ваш текст написан правильно.

Основные возможности AI Grammar:

  • Автоматическое исправление грамматических ошибок в английском языке (ошибки в словах, неточные фразы, неправильные времена глаголов, несоответствие субъекта и предиката или ненужные знаки препинания).
  • Огромная база данных реальных ошибок. Программа основана на тысячах исправлений, сделанных реальными людьми в HelloTalk.
  • Подробный анализ ошибок. Программа записывает каждую грамматическую ошибку и осуществляет сравнение исходного и исправленного контента, чтобы помочь вам лучше понять те ошибки, которые вы часто допускаете.
  • Поддержка функции прочтения текста, соответствующего аутентичному произношению, что позволит вам быстрее совершенствовать язык, при это не забывая грамматические правила.
  • Встроенная функция сканера OCR, которая может точно идентифицировать текст на картинке, без необходимости вводить его вручную, и автоматически исправлять любые грамматические ошибки.
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