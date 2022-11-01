AI Grammar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI English Grammar Checker Learning Tech
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,16 Мб
AI Grammar - уникальный инструмент для исправления грамматики и орфографии, который станет незаменимым инструментом при написании академических англоязычных статей, электронных писем на работе, постов в социальных сетях или обсуждении дел. Программа поможет вам исправить грамматические ошибки в режиме реального времени и убедиться, что ваш текст написан правильно.
Основные возможности AI Grammar:
- Автоматическое исправление грамматических ошибок в английском языке (ошибки в словах, неточные фразы, неправильные времена глаголов, несоответствие субъекта и предиката или ненужные знаки препинания).
- Огромная база данных реальных ошибок. Программа основана на тысячах исправлений, сделанных реальными людьми в HelloTalk.
- Подробный анализ ошибок. Программа записывает каждую грамматическую ошибку и осуществляет сравнение исходного и исправленного контента, чтобы помочь вам лучше понять те ошибки, которые вы часто допускаете.
- Поддержка функции прочтения текста, соответствующего аутентичному произношению, что позволит вам быстрее совершенствовать язык, при это не забывая грамматические правила.
- Встроенная функция сканера OCR, которая может точно идентифицировать текст на картинке, без необходимости вводить его вручную, и автоматически исправлять любые грамматические ошибки.
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