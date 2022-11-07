Batch URL Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,89 Мб
Batch URL Downloader - простое приложение для одновременного скачивания файлов с нескольких URL-адресов. Программа включает в себя URL Grabber и Планировщик, поддерживает однопоточную (по порядку) и многопоточную загрузку. Также поддерживаются веб-серверы с поддержкой SSL/TLS и GZIP.
Некоторые менеджеры загрузки могут быть сложнее, чем хотелось бы некоторым пользователям. Batch URL Downloader - одно из самых простых приложений такого рода, поэтому оно может оказаться хорошей альтернативой слишком сложным менеджерам загрузки. Оно позволяет сохранять несколько файлов в рамках одного задания. По сути, все, что вам нужно сделать, это вставить список URL-адресов в текстовое поле, а затем нажать кнопку "Загрузить все". Файлы будут сохранены в заданной последовательности, а ход выполнения задания отображается в строке состояния.
Основные возможности Batch URL Downloader:
- Поддержка HTTP/HTTPS.
- Многопоточная загрузка.
- Планировщик загрузки.
- Поддержка SSL/TLS.
- Поддержка GZIP.
- Низкое использование памяти.
- Поддержка FTP.
- URL Grabber.
- Поддержка загрузки очень больших файлов.
- Поддержка ссылок Dropbox.
- Редактируемый формат имени выходного файла.
- Редактируемая строка агента пользователя.
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