Batch URL Downloader - простое приложение для одновременного скачивания файлов с нескольких URL-адресов. Программа включает в себя URL Grabber и Планировщик, поддерживает однопоточную (по порядку) и многопоточную загрузку. Также поддерживаются веб-серверы с поддержкой SSL/TLS и GZIP.

Некоторые менеджеры загрузки могут быть сложнее, чем хотелось бы некоторым пользователям. Batch URL Downloader - одно из самых простых приложений такого рода, поэтому оно может оказаться хорошей альтернативой слишком сложным менеджерам загрузки. Оно позволяет сохранять несколько файлов в рамках одного задания. По сути, все, что вам нужно сделать, это вставить список URL-адресов в текстовое поле, а затем нажать кнопку "Загрузить все". Файлы будут сохранены в заданной последовательности, а ход выполнения задания отображается в строке состояния.

Основные возможности Batch URL Downloader: