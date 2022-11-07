Batch URL Downloader для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,89 Мб
Batch URL Downloader скриншот № 1
Batch URL Downloader скриншот № 2

Batch URL Downloader - простое приложение для одновременного скачивания файлов с нескольких URL-адресов. Программа включает в себя URL Grabber и Планировщик, поддерживает однопоточную (по порядку) и многопоточную загрузку. Также поддерживаются веб-серверы с поддержкой SSL/TLS и GZIP.

Некоторые менеджеры загрузки могут быть сложнее, чем хотелось бы некоторым пользователям. Batch URL Downloader - одно из самых простых приложений такого рода, поэтому оно может оказаться хорошей альтернативой слишком сложным менеджерам загрузки. Оно позволяет сохранять несколько файлов в рамках одного задания. По сути, все, что вам нужно сделать, это вставить список URL-адресов в текстовое поле, а затем нажать кнопку "Загрузить все". Файлы будут сохранены в заданной последовательности, а ход выполнения задания отображается в строке состояния.

Основные возможности Batch URL Downloader:

  • Поддержка HTTP/HTTPS.
  • Многопоточная загрузка.
  • Планировщик загрузки.
  • Поддержка SSL/TLS.
  • Поддержка GZIP.
  • Низкое использование памяти.
  • Поддержка FTP.
  • URL Grabber.
  • Поддержка загрузки очень больших файлов.
  • Поддержка ссылок Dropbox.
  • Редактируемый формат имени выходного файла.
  • Редактируемая строка агента пользователя.
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

скачать Download MasterDownload Master 6.26.1.1697

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.4

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать OriginOrigin 12.33.0.5290

Origin - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...

скачать SteamSteam 06.10.2022

Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...

скачать Youtube Downloader HDYoutube Downloader HD 4.3.3

Youtube Downloader HD - бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания...

скачать VKSaverVKSaver 4.2

VKSaver - бесплатное и простое в использовании приложение, которое позволит скачивать...

Отзывы о программе Batch URL Downloader

Admin

Отзывов о программе Batch URL Downloader 3.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв