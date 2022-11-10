Rock Identifier - полезное мобильное приложение, позволяющее легко распознать любые камни и минералы. Просто сделайте фото или загрузите изображение камня, и Rock Identifier расскажет все за считанные секунды. Приложение для сканирования горных пород содержит более 6000 типов горных пород и помогает всем, кто хочет распознать и изучить свойства камней.

Ключевые особенности Rock Identifier:

Простое распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона.

Впечатляющая точность распознавания.

Профессиональный справочник геологического инструментария.

Богатые ресурсы для изучения камней.

Возможность создавать собственные колекции с камнями и минералами, местоположение, дату и другие особенности.

Забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.

Красивый и удобный интерфейс.

Коллекция любимых горных пород.

Улучшенный поиск позволяет найти 6000+ вид камня.

Добавление дополнительной информации о любом камне, включая место производства, дату покупки, цену и размер, а также загрузка собственных фото в коллекцию.

Знакомство с трендами

Вам интересен необработанный камень, натуральный драгоценный камень или кристаллические кластеры? Скачайте приложение и разгадывайте тайны горных пород по всему миру. Откройте для себя забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.

Один на один с геологом

Это приложение-сканер не только дает вам живые профессиональные знания в области минералогии и петрологии, но также предлагает индивидуальные консультации экспертов.

Почему Rock Identifier?

√ Распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона

√Профессиональный справочник геологического инструментария

√ Все о породах: название, твердость, цвет, блеск, формула…

√ Создание коллекции понравившихся камней

√ Полезное образовательное приложение для студентов-геологов, учителей и экспертов

√ Для всех, кто интересуется горными породами: искателей приключений, коллекционеров минералов, охотников за драгоценными камнями.

Исследуйте, узнавайте и документируйте свое геологическое окружение! Rock Identifier позволяет распознавать горные породы по фото, исследовать и узнавать больше о геологической летописи, вносить свои собственные наблюдения и сохранять свое путешествие по миру геологии.