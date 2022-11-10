Rock Identifier для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,28 Мб
Rock Identifier скриншот № 1
Rock Identifier скриншот № 2
Rock Identifier скриншот № 3
Rock Identifier скриншот № 4

Rock Identifier - полезное мобильное приложение, позволяющее легко распознать любые камни и минералы. Просто сделайте фото или загрузите изображение камня, и Rock Identifier расскажет все за считанные секунды. Приложение для сканирования горных пород содержит более 6000 типов горных пород и помогает всем, кто хочет распознать и изучить свойства камней.

Ключевые особенности Rock Identifier:

  • Простое распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона.
  • Впечатляющая точность распознавания.
  • Профессиональный справочник геологического инструментария.
  • Богатые ресурсы для изучения камней.
  • Возможность создавать собственные колекции с камнями и минералами, местоположение, дату и другие особенности.
  • Забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.
  • Красивый и удобный интерфейс.
  • Коллекция любимых горных пород.
  • Улучшенный поиск позволяет найти 6000+ вид камня.
  • Добавление дополнительной информации о любом камне, включая место производства, дату покупки, цену и размер, а также загрузка собственных фото в коллекцию.

 

 

 

Знакомство с трендами
Вам интересен необработанный камень, натуральный драгоценный камень или кристаллические кластеры? Скачайте приложение и разгадывайте тайны горных пород по всему миру. Откройте для себя забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.

Один на один с геологом
Это приложение-сканер не только дает вам живые профессиональные знания в области минералогии и петрологии, но также предлагает индивидуальные консультации экспертов.

Почему Rock Identifier?
√ Распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона
√Профессиональный справочник геологического инструментария
√ Все о породах: название, твердость, цвет, блеск, формула…
√ Создание коллекции понравившихся камней
√ Полезное образовательное приложение для студентов-геологов, учителей и экспертов
√ Для всех, кто интересуется горными породами: искателей приключений, коллекционеров минералов, охотников за драгоценными камнями.

Исследуйте, узнавайте и документируйте свое геологическое окружение! Rock Identifier позволяет распознавать горные породы по фото, исследовать и узнавать больше о геологической летописи, вносить свои собственные наблюдения и сохранять свое путешествие по миру геологии.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 2.4

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать HouzzHouzz 21.12.9

Houzz — полезное приложение для Android, представляющее собой настоящую энциклопедию...

скачать BlossomBlossom 1.16.0

Мобильное Android-приложение, которое представляет собой настоящую ботаническую...

скачать eBayeBay 6.41.0.4

eBay – экономные покупки на онлайн-аукционе помогут сберечь ваши финансы. Ищите наиболее...

скачать Страшные историиСтрашные истории 1.26

Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое представляет собой...

скачать Трекер привычек LoopТрекер привычек Loop 2.0.3

Мобильный трекер привычек для мобильных Android-устройств, который помогает развивать и...

Отзывы о программе Rock Identifier

Admin

Отзывов о программе Rock Identifier 2.3.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв