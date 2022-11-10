Rock Identifier для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Next Vision Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,28 Мб
Rock Identifier - полезное мобильное приложение, позволяющее легко распознать любые камни и минералы. Просто сделайте фото или загрузите изображение камня, и Rock Identifier расскажет все за считанные секунды. Приложение для сканирования горных пород содержит более 6000 типов горных пород и помогает всем, кто хочет распознать и изучить свойства камней.
Ключевые особенности Rock Identifier:
- Простое распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона.
- Впечатляющая точность распознавания.
- Профессиональный справочник геологического инструментария.
- Богатые ресурсы для изучения камней.
- Возможность создавать собственные колекции с камнями и минералами, местоположение, дату и другие особенности.
- Забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.
- Красивый и удобный интерфейс.
- Коллекция любимых горных пород.
- Улучшенный поиск позволяет найти 6000+ вид камня.
- Добавление дополнительной информации о любом камне, включая место производства, дату покупки, цену и размер, а также загрузка собственных фото в коллекцию.
Знакомство с трендами
Вам интересен необработанный камень, натуральный драгоценный камень или кристаллические кластеры? Скачайте приложение и разгадывайте тайны горных пород по всему миру. Откройте для себя забавные факты о целебных кристаллах, галтованных камнях, камнях по дате рождения, драгоценных камнях для знаков зодиака и многое другое.
Один на один с геологом
Это приложение-сканер не только дает вам живые профессиональные знания в области минералогии и петрологии, но также предлагает индивидуальные консультации экспертов.
Почему Rock Identifier?
√ Распознавание камней, кристаллов и минералов с помощью камеры телефона
√Профессиональный справочник геологического инструментария
√ Все о породах: название, твердость, цвет, блеск, формула…
√ Создание коллекции понравившихся камней
√ Полезное образовательное приложение для студентов-геологов, учителей и экспертов
√ Для всех, кто интересуется горными породами: искателей приключений, коллекционеров минералов, охотников за драгоценными камнями.
Исследуйте, узнавайте и документируйте свое геологическое окружение! Rock Identifier позволяет распознавать горные породы по фото, исследовать и узнавать больше о геологической летописи, вносить свои собственные наблюдения и сохранять свое путешествие по миру геологии.
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Отзывы о программе Rock Identifier
Admin
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