CheckMath для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.41.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47,21 Мб
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CheckMath - это универсальное решение для изучения математики, проверки заданий по математике, вычислений, решения уравнений, выполнения ежедневных математических операций и решения задач.

На главной странице приложения есть опции проверки домашнего задания, быстрого решения упражнений, практической математики, умного калькулятора, а также вопросы, проблемы и задачи сообщества.

Функция проверки домашнего задания - это интересный программный компонент, который предоставляет CheckMath. Ее цель - проверить уже написанные базовые математические операции и решить, является ли результат правильным или нет. Для этого вам нужно отсканировать домашнее задание, рабочий лист или любой другой документ, который у вас есть, с помощью камеры телефона и позволить приложению выполнить работу.

Функция Snap to Resolve позволяет решать математические задачи в форме вопроса. Используйте камеру для сканирования страницы или введите свой вопрос в текстовое поле.

Другой способ решения заданий - принять вызов сообщества и попытаться дать ответ. Есть несколько категорий, которые вы можете решить: устные расчеты, вертикальные расчеты, расчеты по 100 сеткам или математические рабочие листы. Вы также можете опубликовать вопрос, чтобы члены сообщества решили его и дали ответ.

Зарабатывайте монеты, решая задачи и выполняя упражнения. Чтобы узнать, сколько у вас монет, выкупить новые или что с ними делать, перейдите в окно своего профиля. Там также есть окно Настройки, которое можно открыть в правом верхнем углу.

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