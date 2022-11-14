CheckMath - это универсальное решение для изучения математики, проверки заданий по математике, вычислений, решения уравнений, выполнения ежедневных математических операций и решения задач.

На главной странице приложения есть опции проверки домашнего задания, быстрого решения упражнений, практической математики, умного калькулятора, а также вопросы, проблемы и задачи сообщества.

Функция проверки домашнего задания - это интересный программный компонент, который предоставляет CheckMath. Ее цель - проверить уже написанные базовые математические операции и решить, является ли результат правильным или нет. Для этого вам нужно отсканировать домашнее задание, рабочий лист или любой другой документ, который у вас есть, с помощью камеры телефона и позволить приложению выполнить работу.

Функция Snap to Resolve позволяет решать математические задачи в форме вопроса. Используйте камеру для сканирования страницы или введите свой вопрос в текстовое поле.

Другой способ решения заданий - принять вызов сообщества и попытаться дать ответ. Есть несколько категорий, которые вы можете решить: устные расчеты, вертикальные расчеты, расчеты по 100 сеткам или математические рабочие листы. Вы также можете опубликовать вопрос, чтобы члены сообщества решили его и дали ответ.

Зарабатывайте монеты, решая задачи и выполняя упражнения. Чтобы узнать, сколько у вас монет, выкупить новые или что с ними делать, перейдите в окно своего профиля. Там также есть окно Настройки, которое можно открыть в правом верхнем углу.