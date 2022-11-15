CPU Unpark - небольшая утилита, которая позволяет контролировать встроенную в ОС Windows службу, управляющую использованием центрального процессорного чипа. Одной из многочисленных служб, которые Windows OS постоянно балансирует в фоновом режиме, является процесс активации и выключения потоков обработки внутри центрального процессора.

Это наиболее заметно в ноутбуках, где ОС стремится постоянно сохранять как можно больше энергии, часто жертвуя для этого производительностью. Время от времени ОС может отключать определенные потоки и таким образом экономить энергию, снижать тепловыделение чипа или по любой другой причине. Однако некоторые пользователи хотят иметь доступ ко всей вычислительной мощности своего ПК, и поэтому хотят взять под контроль парковку ядер процессора. С помощью приложения Unpark CPU пользователи ПК могут несколькими простыми щелчками мыши распаковать некоторые или все ядра процессора на своем ПК.

Приложение Unpark CPU распространяется в небольшом ZIP-архиве, содержащем всего один Exe-файл. Это приложение полностью портативно, его можно легко переносить и использовать непосредственно с USB-накопителя.

Несмотря на то, что основное назначение приложения заключается в переключении нескольких команд в защищенных областях ОС Windows, которые отвечают за поддержание связи с ЦП, этому приложению удается предложить несколько дополнительных возможностей. Для начала, присутствует небольшое окно визуализации, в котором отображается количество обнаруженных ядер процессора, количество припаркованных ядер, а также визуальный график текущей загрузки процессора. Ниже расположены выпадающие меню для активных в данный момент планов питания (System Power Plan и System Power State), простой в использовании ползунок индекса парковки ядер и удобная кнопка "Unpark All" в самом низу. Пользователи, которые просто хотят быстро разблокировать все ядра, могут нажать на эту кнопку (или выбрать нужный уровень индекса парковки ядер) и нажать на кнопку Apply.

Если все ядра процессора разблокированы, они будут использоваться гораздо чаще и интенсивнее, что может привести к увеличению производительности (например, в играх или при обработке видео). Однако пользователи должны знать, что процедура принудительной распаковки напрямую влияет на энергопотребление и тепловыделение вашего процессора. Это особенно важно для пользователей ноутбуков, которые могут очень быстро разрядить свой аккумулятор.