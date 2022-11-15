Vidma - мощный инструмент для создания музыкальных клипов с огромной библиотекой музыки. Позволяет создавать видео в разрешении 4K и сохранять видео с музыкой бесплатно и без водяного знака. Достаточно просто выбрать видеоклипы, добавьте текст и саундтреки, и сможете создать видео с музыкой на любых устройствах Android.

Основные характеристики Vidma: