Vidma для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.31.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:47,03 Мб
Vidma скриншот № 1
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Vidma скриншот № 3
Vidma скриншот № 4

Vidma - мощный инструмент для создания музыкальных клипов с огромной библиотекой музыки. Позволяет создавать видео в разрешении 4K и сохранять видео с музыкой бесплатно и без водяного знака. Достаточно просто выбрать видеоклипы, добавьте текст и саундтреки, и сможете создать видео с музыкой на любых устройствах Android.

Основные характеристики Vidma:

  • Обширная музыкальная библиотека.
  • Приложение для редактирования видео с несколькими треками: дает больше гибкости при создании музыкальных клипов.
  • Высококачественные видеофильтры: добавляйте кинематографические фильтры, чтобы ваши видео выделялись из общей массы.
  • Крутые переходы для видео: оживите свои клипы, добавив эффекты перехода для плавной смены кадров.
  • Добавляйте звуковые эффекты, анимированные стикеры от Giphy, затухание и нарастание звука, свою озвучку и многое другое.
  • Бесплатный экспорт видео в HD. Без потери качества. Без водяного знака.
  • Возможность сохранять свою работу в высоком качестве, экспортируйте и делитесь ею в Facebook, VK, WhatsApp и т.д.
  • Точный триммер видео: разделяйте, дублируйте, переворачивайте и объединяйте видеоклипы с помощью этого профессионального видеоредактора бесплатно.
  • Замедленная съемка: ускорить или замедлить видео? Это решаете только вы сами!
  • Крутые эффекты перехода для видео: вызывайте головокружительные впечатления от просмотра видео, созданного своими руками
  • Моментально обрезайте видеоклипы: разбивайте видео на нужные кадры или меняйте пропорции кадра.
  • Расширьте свои творческие возможности с помощью популярных шрифтов и стилей: попробуйте создать анимационные эффекты росчерков самостоятельно.
  • Редактируйте видео с музыкой: добавляйте музыку в свои клипы и применяйте эффекты, чтобы сделать красивое музыкальное видео в разрешении 4K.
  • Гибкая регулировка громкости: добавляйте эффект постепенного увеличения или уменьшения громкости звука.
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