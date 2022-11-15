Vidma для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.31.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vidma Video Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|47,03 Мб
Vidma - мощный инструмент для создания музыкальных клипов с огромной библиотекой музыки. Позволяет создавать видео в разрешении 4K и сохранять видео с музыкой бесплатно и без водяного знака. Достаточно просто выбрать видеоклипы, добавьте текст и саундтреки, и сможете создать видео с музыкой на любых устройствах Android.
Основные характеристики Vidma:
- Обширная музыкальная библиотека.
- Приложение для редактирования видео с несколькими треками: дает больше гибкости при создании музыкальных клипов.
- Высококачественные видеофильтры: добавляйте кинематографические фильтры, чтобы ваши видео выделялись из общей массы.
- Крутые переходы для видео: оживите свои клипы, добавив эффекты перехода для плавной смены кадров.
- Добавляйте звуковые эффекты, анимированные стикеры от Giphy, затухание и нарастание звука, свою озвучку и многое другое.
- Бесплатный экспорт видео в HD. Без потери качества. Без водяного знака.
- Возможность сохранять свою работу в высоком качестве, экспортируйте и делитесь ею в Facebook, VK, WhatsApp и т.д.
- Точный триммер видео: разделяйте, дублируйте, переворачивайте и объединяйте видеоклипы с помощью этого профессионального видеоредактора бесплатно.
- Замедленная съемка: ускорить или замедлить видео? Это решаете только вы сами!
- Крутые эффекты перехода для видео: вызывайте головокружительные впечатления от просмотра видео, созданного своими руками
- Моментально обрезайте видеоклипы: разбивайте видео на нужные кадры или меняйте пропорции кадра.
- Расширьте свои творческие возможности с помощью популярных шрифтов и стилей: попробуйте создать анимационные эффекты росчерков самостоятельно.
- Редактируйте видео с музыкой: добавляйте музыку в свои клипы и применяйте эффекты, чтобы сделать красивое музыкальное видео в разрешении 4K.
- Гибкая регулировка громкости: добавляйте эффект постепенного увеличения или уменьшения громкости звука.
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