Programming Hero для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.68 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:31,4 Мб
Programming Hero скриншот № 2
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Programming Hero скриншот № 4

Programming Hero предоставляет пользователям увлекательный способ обучения, понимания и практики кодирования через разработку игр, упражнения в терминале, основные концепции и практические проекты.

Приложение позволяет пользователям взаимодействовать и практиковать основные и продвинутые концепции программирования. Это делается на многоуровневом пути: введение, вывод, переменные и тип переменной, ввод данных пользователем, условия, дополненные различными задачами.

Пользователи могут узнать о фундаментальных концепциях, разработать реальный проект, попрактиковаться в структурах данных, ООП (объектно-ориентированном программировании) и понять, как работают алгоритмы при кодировании. Приложение также включает страницу форума с потоком новостей, объявлениями, вопросами и ответами, а также раздел для членов сообщества.

Это было бы не учебное приложение, если бы в нем не было раздела с упражнениями. Доступ к нему можно получить в нижней части экрана. Уроки бывают двух типов - обычные и видео. Программирование на Python от новичка до продвинутого уровня, Back-end разработка с Django, курс Blockchain & Crypto, курс Ethical Hacking, программирование на C и C++ - вот лишь некоторые из обычных упражнений.

Programming Hero включает в себя раздел практики кодирования, который является терминалом, в котором пользователи могут писать код на различных языках программирования, Python, Web, Java, C и C++. Пользователи могут сохранять и экспортировать каждый проект.

Область настроек включает опции для изменения темы по умолчанию, включения звука и голоса, а также регулировки уровня уведомлений.

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