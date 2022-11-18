Programming Hero предоставляет пользователям увлекательный способ обучения, понимания и практики кодирования через разработку игр, упражнения в терминале, основные концепции и практические проекты.

Приложение позволяет пользователям взаимодействовать и практиковать основные и продвинутые концепции программирования. Это делается на многоуровневом пути: введение, вывод, переменные и тип переменной, ввод данных пользователем, условия, дополненные различными задачами.

Пользователи могут узнать о фундаментальных концепциях, разработать реальный проект, попрактиковаться в структурах данных, ООП (объектно-ориентированном программировании) и понять, как работают алгоритмы при кодировании. Приложение также включает страницу форума с потоком новостей, объявлениями, вопросами и ответами, а также раздел для членов сообщества.

Это было бы не учебное приложение, если бы в нем не было раздела с упражнениями. Доступ к нему можно получить в нижней части экрана. Уроки бывают двух типов - обычные и видео. Программирование на Python от новичка до продвинутого уровня, Back-end разработка с Django, курс Blockchain & Crypto, курс Ethical Hacking, программирование на C и C++ - вот лишь некоторые из обычных упражнений.

Programming Hero включает в себя раздел практики кодирования, который является терминалом, в котором пользователи могут писать код на различных языках программирования, Python, Web, Java, C и C++. Пользователи могут сохранять и экспортировать каждый проект.

Область настроек включает опции для изменения темы по умолчанию, включения звука и голоса, а также регулировки уровня уведомлений.