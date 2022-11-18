Programming Hero для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Programming, Coding, and Coding Games
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|31,4 Мб
Programming Hero предоставляет пользователям увлекательный способ обучения, понимания и практики кодирования через разработку игр, упражнения в терминале, основные концепции и практические проекты.
Приложение позволяет пользователям взаимодействовать и практиковать основные и продвинутые концепции программирования. Это делается на многоуровневом пути: введение, вывод, переменные и тип переменной, ввод данных пользователем, условия, дополненные различными задачами.
Пользователи могут узнать о фундаментальных концепциях, разработать реальный проект, попрактиковаться в структурах данных, ООП (объектно-ориентированном программировании) и понять, как работают алгоритмы при кодировании. Приложение также включает страницу форума с потоком новостей, объявлениями, вопросами и ответами, а также раздел для членов сообщества.
Это было бы не учебное приложение, если бы в нем не было раздела с упражнениями. Доступ к нему можно получить в нижней части экрана. Уроки бывают двух типов - обычные и видео. Программирование на Python от новичка до продвинутого уровня, Back-end разработка с Django, курс Blockchain & Crypto, курс Ethical Hacking, программирование на C и C++ - вот лишь некоторые из обычных упражнений.
Programming Hero включает в себя раздел практики кодирования, который является терминалом, в котором пользователи могут писать код на различных языках программирования, Python, Web, Java, C и C++. Пользователи могут сохранять и экспортировать каждый проект.
Область настроек включает опции для изменения темы по умолчанию, включения звука и голоса, а также регулировки уровня уведомлений.
Programming Hub – утилита для помощи в обучении различным языкам программирования. Здесь...
Программа для обучения программированию на Python 3, которая включает в себя оффлайн...
Подробное анимированное руководство по алгоритмам для Android, с помощью которого благодаря...
codeSpark Академия с Foos 2.41.03
Приложение, которое позволяет в игровой форме обучать ребенка азам программирования. С...
Интерактивная платформа, благодаря которой можно относительно быстро освоить азы...
Учим Python - мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает...
Отзывы о программе Programming Hero
Admin
Отзывов о программе Programming Hero 1.4.68 пока нет, можете добавить...