Coding Dojo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|40.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MEAGL Inc.
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 | Статистика
|Размер:
|35,06 Мб
Coding Dojo - интуитивно понятное и простое решение для изучения программирования. Включает в себя уроки и упражнения, вопросы и учебные пособия, арену для кодирования, звания и таблицы лидеров.
На главном экране пользователи могут найти упражнения в соответствии с их уровнем программирования. Есть главы как для начинающих, так и для среднего уровня. Основы, математика Java, условия, циклы, строки и одномерные массивы - вот лишь некоторые из глав для начинающих. Приложение регулярно обновляет список глав, поэтому время от времени ожидайте появления новых элементов.
Если вы чувствуете себя уверенно и обладаете навыками программирования, откройте раздел Hardcore Mode и тренируйтесь на более сложных упражнениях. Тренируйтесь с двумерными массивами, математическими функциями, вопросами и проблемами ООП, числами и строками.
Каждое упражнение имеет краткое описание того, что нужно решить, варианты выбора правильного ответа, кнопку сброса, функцию run для выполнения кода, а также окно теории с пояснениями по теме. Решение одного упражнения открывает доступ к следующему, и вы можете переходить от одной темы к другой. Если вы не можете понять, как работает процесс, что и как выбирать, зайдите в раздел "Учебники", чтобы получить более подробную информацию.
Чем больше упражнений вы решите и закончите, тем больше очков вы получите. Найти сводку с количеством баллов, званиями и достижениями можно в окне Account.
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