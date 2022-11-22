Coding Dojo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:40.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 4 | Статистика
Размер:35,06 Мб
Coding Dojo скриншот № 2
Coding Dojo скриншот № 3
Coding Dojo скриншот № 4

Coding Dojo - интуитивно понятное и простое решение для изучения программирования. Включает в себя уроки и упражнения, вопросы и учебные пособия, арену для кодирования, звания и таблицы лидеров.

На главном экране пользователи могут найти упражнения в соответствии с их уровнем программирования. Есть главы как для начинающих, так и для среднего уровня. Основы, математика Java, условия, циклы, строки и одномерные массивы - вот лишь некоторые из глав для начинающих. Приложение регулярно обновляет список глав, поэтому время от времени ожидайте появления новых элементов.

Если вы чувствуете себя уверенно и обладаете навыками программирования, откройте раздел Hardcore Mode и тренируйтесь на более сложных упражнениях. Тренируйтесь с двумерными массивами, математическими функциями, вопросами и проблемами ООП, числами и строками.

Каждое упражнение имеет краткое описание того, что нужно решить, варианты выбора правильного ответа, кнопку сброса, функцию run для выполнения кода, а также окно теории с пояснениями по теме. Решение одного упражнения открывает доступ к следующему, и вы можете переходить от одной темы к другой. Если вы не можете понять, как работает процесс, что и как выбирать, зайдите в раздел "Учебники", чтобы получить более подробную информацию.

Чем больше упражнений вы решите и закончите, тем больше очков вы получите. Найти сводку с количеством баллов, званиями и достижениями можно в окне Account.

ТОП-сегодня раздела "Программирование"
 

скачать Programming HeroProgramming Hero 1.4.68

Создайте свою игру изучая код. Приложение позволяет тренировать навыки в...

скачать Coding DojoCoding Dojo 40.1.0

Мобильное приложение для изучения программирования, которое предоставляет уроки и...

скачать Pydroid 3Pydroid 3 4.01

Программа для обучения программированию на Python 3, которая включает в себя оффлайн...

скачать codeSpark Академия с FooscodeSpark Академия с Foos 2.41.03

Приложение, которое позволяет в игровой форме обучать ребенка азам программирования. С...

скачать Learn JavaLearn Java 3.3.2

Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее...

скачать Учим CSSУчим CSS 5.3.2

Учим CSS - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее...

Отзывы о программе Coding Dojo

Admin

Отзывов о программе Coding Dojo 40.1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв