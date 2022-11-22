Coding Dojo - интуитивно понятное и простое решение для изучения программирования. Включает в себя уроки и упражнения, вопросы и учебные пособия, арену для кодирования, звания и таблицы лидеров.

На главном экране пользователи могут найти упражнения в соответствии с их уровнем программирования. Есть главы как для начинающих, так и для среднего уровня. Основы, математика Java, условия, циклы, строки и одномерные массивы - вот лишь некоторые из глав для начинающих. Приложение регулярно обновляет список глав, поэтому время от времени ожидайте появления новых элементов.

Если вы чувствуете себя уверенно и обладаете навыками программирования, откройте раздел Hardcore Mode и тренируйтесь на более сложных упражнениях. Тренируйтесь с двумерными массивами, математическими функциями, вопросами и проблемами ООП, числами и строками.

Каждое упражнение имеет краткое описание того, что нужно решить, варианты выбора правильного ответа, кнопку сброса, функцию run для выполнения кода, а также окно теории с пояснениями по теме. Решение одного упражнения открывает доступ к следующему, и вы можете переходить от одной темы к другой. Если вы не можете понять, как работает процесс, что и как выбирать, зайдите в раздел "Учебники", чтобы получить более подробную информацию.

Чем больше упражнений вы решите и закончите, тем больше очков вы получите. Найти сводку с количеством баллов, званиями и достижениями можно в окне Account.