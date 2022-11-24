АргусДок.Скриншот для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8362.18354 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|АргусДок
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,69 Мб
АргусДок.Скриншот - это самостоятельное приложение для создания снимков экрана (скриншотов), их распознавания и даже перевода на разные языки. Данное приложение превосходит все аналоги в этой области и предоставляет весь необходимый функционал.
АргусДок.Скриншот реализует следующие основные функции:
- захват изображения произвольной прямоугольной части экрана;
- захват изображения окна другого приложения или его части;
- захват изображения всего экрана;
- отложенный захват изображения всего экрана;
- копирование изображения в буфер обмена или в файл;
- распознавание изображение и получение текста;
- копирование распознанного текста в буфер обмена или файл;
- перевод распознанного текста на другие языки;
- режим многократного создания снимков экрана или распознавания (и перевода) текста без переопределения настроек.
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