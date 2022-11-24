АргусДок.Скриншот - это самостоятельное приложение для создания снимков экрана (скриншотов), их распознавания и даже перевода на разные языки. Данное приложение превосходит все аналоги в этой области и предоставляет весь необходимый функционал.

АргусДок.Скриншот реализует следующие основные функции: