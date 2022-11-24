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АргусДок.Скриншот для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8362.18354 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,69 Мб
АргусДок.Скриншот скриншот № 1
АргусДок.Скриншот скриншот № 2
АргусДок.Скриншот скриншот № 3

АргусДок.Скриншот - это самостоятельное приложение для создания снимков экрана (скриншотов), их распознавания и даже перевода на разные языки. Данное приложение превосходит все аналоги в этой области и предоставляет весь необходимый функционал.

АргусДок.Скриншот реализует следующие основные функции:

  • захват изображения произвольной прямоугольной части экрана;
  • захват изображения окна другого приложения или его части;
  • захват изображения всего экрана;
  • отложенный захват изображения всего экрана;
  • копирование изображения в буфер обмена или в файл;
  • распознавание изображение и получение текста;
  • копирование распознанного текста в буфер обмена или файл;
  • перевод распознанного текста на другие языки;
  • режим многократного создания снимков экрана или распознавания (и перевода) текста без переопределения настроек.
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