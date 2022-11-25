Cryptocurrency Tracker для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,27 Мб
Cryptocurrency Tracker скриншот № 1
Cryptocurrency Tracker скриншот № 2

Cryptocurrency Tracker - эта программа представляет собой настольное приложение для визуализации данных криптовалютного рынка. Вы можете просматривать цены и графики криптокоинов, включая Bitcoin, Ethereum, XRP, LTC, BNB и тысячи других криптовалют. Поддерживается экспорт исходных данных в файл CSV и изображения графика в файл JPEG. Вы можете использовать его в качестве виджета для рабочего стола.

Программа представляет собой простое решение, которое поможет вам получить представление об изменениях курсов нескольких криптовалют, чтобы вы могли сделать лучшие инвестиции. Главное окно программы очень удобно и интуитивно понятно, и вам нужно только выбрать интересующий вас тип криптовалюты, чтобы получить обзор ее текущей тенденции, будь то восходящая или нисходящая. Вы можете настроить автоматическое обновление графика без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны. Также присутствует возможность вручную ввести количество дней и тип цены, который вы предпочитаете, или переключиться на 3D-график, если вас не устраивает текущий вид. Рыночную капитализацию также можно увидеть под графиком цен. Цены могут отображаться в USD, EUR, GBP, CAD и BTC.

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