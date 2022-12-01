Invoice Ninja для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.102 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Invoice Ninja
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 | Статистика
|Размер:
|16,48 Мб
Invoice Ninja - это комплексное бухгалтерское решение для отслеживания платежей и расходов, создания и отправки счетов-фактур. Также ведется работа с котировками, кредитами, покупками и задачами.
Сперва необходимо создать учетную запись компании и добавить сведения о ней. Затем перейдите к добавлению клиентов и продуктов, проектов, поставщиков и задач, добавьте транзакции, заказы на покупку и расходы и создайте счета-фактуры.
В окне "Обзор" приложения вы найдете сводку с активными и неоплаченными счетами, выполненными платежами и возвратами, котировками и задачами. Рядом с окном "Обзор" находится область "Активность" с информацией о последних действиях.
Откройте главное меню в левом верхнем углу и выберите тип процесса, который вы хотите запустить, поиск клиентов или добавление новых, проверка заказов на покупку, добавление оплаты и просмотр отчетов.
Для каждого счета можно назначить клиента и добавить дату оплаты, добавить сумму частичного депозита, назначить проект и поставщика, а также добавить контактные данные, элементы и примечания. Отправляйте счета по электронной почте, сохраняйте их в формате PDF, загружайте, отмечайте их как оплаченные или отправленные или подключайте к порталу клиента. В зависимости от типа объекта, который вы хотите добавить в свой аккаунт, доступны различные детали, но большинство из них имеют стандартные информационные шаблоны.
Информация, касающаяся налогов, сведений о компании, рабочих процессов, импорта, экспорта или управления счетами, находится в окне "Настройки", наряду с банковскими счетами, шаблонами и напоминаниями, групповыми настройками или пользовательскими полями.
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