Invoice Ninja - это комплексное бухгалтерское решение для отслеживания платежей и расходов, создания и отправки счетов-фактур. Также ведется работа с котировками, кредитами, покупками и задачами.

Сперва необходимо создать учетную запись компании и добавить сведения о ней. Затем перейдите к добавлению клиентов и продуктов, проектов, поставщиков и задач, добавьте транзакции, заказы на покупку и расходы и создайте счета-фактуры.

В окне "Обзор" приложения вы найдете сводку с активными и неоплаченными счетами, выполненными платежами и возвратами, котировками и задачами. Рядом с окном "Обзор" находится область "Активность" с информацией о последних действиях.

Откройте главное меню в левом верхнем углу и выберите тип процесса, который вы хотите запустить, поиск клиентов или добавление новых, проверка заказов на покупку, добавление оплаты и просмотр отчетов.

Для каждого счета можно назначить клиента и добавить дату оплаты, добавить сумму частичного депозита, назначить проект и поставщика, а также добавить контактные данные, элементы и примечания. Отправляйте счета по электронной почте, сохраняйте их в формате PDF, загружайте, отмечайте их как оплаченные или отправленные или подключайте к порталу клиента. В зависимости от типа объекта, который вы хотите добавить в свой аккаунт, доступны различные детали, но большинство из них имеют стандартные информационные шаблоны.

Информация, касающаяся налогов, сведений о компании, рабочих процессов, импорта, экспорта или управления счетами, находится в окне "Настройки", наряду с банковскими счетами, шаблонами и напоминаниями, групповыми настройками или пользовательскими полями.